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Madrid, 27 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto con una subida del 0,61 % y se acerca a los 19.200 puntos tras terminar ayer con un rebote del 2,26 %, en una sesión en la que Wall Street sólo abrirá media sesión por el "Black Friday", que marca el inicio de las compras navideñas.

El selectivo de la Bolsa española, IBEX 35, ha comenzado a cotizar sumando 150 puntos, el 0,61 %, y situándose en 19.198 puntos, después de cerrar ayer con una subida de más del 2 %, en consonancia con el resto de mercados europeos, que no contaron con la referencia de Wall Street, que permaneció cerrado por la festividad de acción de gracias.

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En una sesión en la que el mercado estará pendiente de los primeros datos de inflación de noviembre en Europa, los valores que más suben del indicador español en el inicio de sesión son Acciona Energía, con el 4,10 %; ArcelorMittal, con el 2,81 %; Santander, con el 2,28 %; ACS, con el 2,24 %, y Sacyr, con el 2,22 %. EFE

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