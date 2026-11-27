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Madrid, 27 nov (EFE).- El debate de este jueves organizado por la Academia de Televisión entre los cuatro principales candidatos en las elecciones generales del 29N obtuvo una audiencia media de 10,2 millones y una cuota del 70,5 %.

Según el informe Barlovento Comunicación, el debate celebrado con los cabeza de cartel de PSOE (Pedro Sánchez), PP (Alberto Núñez Feijóo), Vox (Santiago Abascal) y Frente Amplio (Ada Colau) y emitido por 22 cadenas, codificadas por Fifty5Blue, fue seguido por 16,2 millones de espectadores únicos.

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El minuto de oro del debate reunió a 11,3 millones de espectadores y obtuvo una cuota del 70 % a las 22:25 horas.

Las cinco cadenas con más audiencia fueron La 1, con 3.345.000 de audiencia media, 23,1 % de cuota y 5.621.000 espectadores únicos, seguida de Antena 3, con 2.233.000 de audiencia media, 15,4 % de cuota y 3.983.000 espectadores únicos.

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Además, Cuatro obtuvo 1.548.000 de audiencia media, 10,7 % de cuota y 2.500.000 espectadores únicos; Telecinc,o 896.000 de audiencia media, 6,2 % de cuota y 1.745.000 espectadores únicos; y la Sexta 719.000 de audiencia media, 5 % de cuota y 1.469.000 espectadores únicos. EFE