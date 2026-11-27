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Madrid, 27 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el real decreto por el que se regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo y que se centra en clarificar la información que se ofrece a la mujer y reforzar la regulación del comité clínico para casos médicos graves.

La norma distingue entre la información obligatoria que se debe dar siempre y la voluntaria, que solo se ofrece si la mujer lo solicita expresamente.

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En el caso de la obligatoria, se deberá proporcionar en todos los casos e incluye la naturaleza de la intervención, los métodos quirúrgico y farmacológico (sin establecer preferencias entre ellos), los centros acreditados, los trámites y los derechos de la mujer y deberá ser "veraz, objetiva, clara y libre de sesgos o juicios de valor".

La información voluntaria solo se facilitará a petición de la mujer e incluye cuestiones como anticoncepción, sexo seguro, ayudas públicas vinculadas al embarazo, derechos laborales y de Seguridad Social, o recursos de apoyo a la maternidad .

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Respecto al comité clínico para casos médicos graves, se refuerza la regulación del comité que debe confirmar el diagnóstico de enfermedad extremadamente grave e incurable del feto.

El comité es un órgano consultivo formado por tres médicos (dos especialistas en ginecología/obstetricia o diagnóstico prenatal, y uno en pediatría).

La mujer tiene derecho a elegir a uno de los especialistas del comité, que podrá ser de la red pública o privada.

Las personas integrantes del comité no pueden estar inscritas en el registro de objetores de conciencia, ni haberlo estado en los tres años anteriores a su designación.

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La comunidad autónoma debe asignar el caso a un comité en un máximo de 24 horas, y este emitir su dictamen en un plazo máximo de cinco días naturales (ampliable si se requieren pruebas adicionales) y comunicarlo en un máximo de 12 horas .

El real decreto también refuerza la atención a la diversidad, asegurando que la información sea accesible y adecuada.

En el caso de los menores de los menores de 16 años, la información se adaptará a su edad y madurez, garantizando un entorno de privacidad.

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Respecto a las mujeres extranjeras, se asegura el respeto a la igualdad de trato y se dispondrá de intérpretes especializados en el ámbito sanitario si es necesario.

Y en el caso de las mujeres con discapacidad, se garantiza la accesibilidad universal en formatos y medios, ofreciendo medidas de apoyo para que puedan prestar su consentimiento libre e informado.

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Sobre las personas trans gestantes, el real decreto establece que todas las referencias a "mujeres gestantes" en la norma se aplican también a las personas trans gestantes.EFE