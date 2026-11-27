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Valladolid, 27 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, tras efectuar el disparo que causó ayer tarde en la localidad de Tombrío de Abajo (León) la muerte de un cazador, que es el alcalde pedáneo de ese pueblo.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado este viernes de la detención y ha detallado que la investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

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El alcalde pedáneo de Tombrío de Abajo (Toreno, León), de unos 35 años, falleció ayer jueves tras ser alcanzado por un disparo durante una cacería de jabalíes en una zona de monte de esta localidad del municipio de Toreno.

El servicio autonómico de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso del suceso a las 18:40 horas y movilizó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), al equipo médico del centro de salud del municipio de Toreno y a efectivos del Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

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Además, como el accidente ocurrió en una zona de difícil acceso, se avisó a los bomberos de Ponferrada.

En el lugar de los hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre. EFE