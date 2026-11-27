26/11/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Alcorcón, en un acto de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre POLITICA PP DE MADRID

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este viernes "muy orgullosa" de la campaña que ha realizado el líder y candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, que ha conseguido unir "a toda la casa" del PP frente a las "atrocidades" del Gobierno de la nación.

"Estamos muy orgullosos de la campaña que ha realizado Alberto Núñez Feijóo por muchos motivos, uno fundamental, que ha unido a toda la casa nuevamente en torno a su liderazgo. Si os fijáis es el único partido que tiene a los expresidentes de gobierno, los presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, diputados, todos a una", ha defendido la dirigente regional en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

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Así, considera que en torno a él está "la fuerza del pueblo y la una sociedad civil" que quiere "estar viva y fuerte". Pese a ello, ha subrayado que en el PP "es muy complicado" garantizar esa unidad porque hay "mucho poder territorial" basado en esa idea liberal de la política porque no van a los mitines "con una camiseta de un color" y no comparten "como papagayos" los argumentarios.

"Poner a tantas sensibilidades tantos planteamientos y lo que nos une en común, para mí, ha sido el mayor de los éxitos y luego desde luego verle que ha tomado nota absolutamente de cada atrocidad", ha expresado la presidenta madrileña.

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De esta manera, Díaz Ayuso ha reivindicado que Feijóo es "un hombre íntegro y honrado" que tiene palabra y ha tomado nota de lo que han tenido que "sufrir todos los españoles". "Lo que te demuestra es que tiene muy claro lo que quiere cambiar, lo que va a hacer desde el primer día, y eso es lo que también se ha visto en la campaña por eso ha sido una campaña excelente", ha subrayado.