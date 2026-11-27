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Madrid, 27 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado este viernes "ofendidita" a la líder de Frente Amplio, Ada Colau, y ha afirmado que estuvo "calladita" mientras "arruinaba" Barcelona cuando era su alcaldesa.

En una entrevista con EsRadio, Díaz Ayuso ha aludido de este modo al momento del debate televisado entre los cuatro principales candidatos a las elecciones generales en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Colau de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024.

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Díaz Ayuso ha agradecido irónicamente a Colau que, gracias a ella, "lo mejor de Barcelona está en Madrid", donde "nadie les tiene que acosar" desde la administración, y ha insistido en que la exalcaldesa hundió "una de las ciudades europeas más prestigiosas" y "vanguardistas".

En paralelo, ha aseverado que tanto Sánchez como Colau persiguen "el cambio de un modelo a una república federal plurinacional" e insistir en el "desguace de las instituciones", la "corrupción", el "robo", el "saqueo" y "la inversión de la verdad".

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"Se nos ha instalado en la Moncloa un falso, un farsante, que todas las atrocidades que él comete se las espeta al contrario", ha recalcado Díaz Ayuso, a cuyo parecer "lo único que mueve" a Sánchez es "su futuro judicial y el de su entorno".

Y ha agregado: "No queremos más guerracivilismo, más comunismo, más hundimiento, más lucha de clases y más hipocresía". EFE