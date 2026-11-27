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Madrid, 27 nov (EFE).- '200 de PSA de padres, hijos y cáncer' es un cómic de duelo, escrito en primera persona por el guionista Javier Marquina tras la muerte de su padre por un cáncer de próstata, pero no solo es una novela terapéutica, también es una historia que reivindica el diagnóstico precoz y el cuidado de la sanidad pública.

En una entrevista con EFE, Marquina (Huesca, 1975) explica que el título del cómic '200 de PSA', publicado por Norma Editorial, alude al nivel de proteína específica de la próstata que, mediante un simple análisis de sangre, permite detectar esta enfermedad, que es el cáncer más común en varones, según la Sociedad Española de Oncología Médica.

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Marquina, Premio del Cómic de Barcelona en 2025 y Premio del Cómic Aragonés 2024, reconoce que crear esta historieta ha sido una "catarsis" , donde han aflorado sentimientos de culpa y la sensación de no haber estado a la altura durante las dos décadas que duró la enfermedad del padre.

"No lloré cuando murió mi padre, no lloré en el funeral ni en el tanatorio ni en ningún momento, hasta que un día algo hizo click en mi cabeza y me di cuenta de que no lo vería más. Esa sensación fue como abrir una espita, un mar de lágrimas en el que percibía que no había hecho lo suficiente y surgió la necesidad de contarlo".

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Así fue como nació la idea de escribir el guión, que ilustra Vicente Benavent, y donde Marquina vuelca todas las cosas que nunca llegó a expresar a su padre: "Una confesión desgarrada en forma de biopsia familiar".

Marquina subraya que su padre era buenísima persona, se llevaban 42 años de diferencia y falleció en 2020, en pandemia.

En el cómic, Marquina disecciona el implacable avance de la enfermedad, pero son los dibujos de Vicente Benavent los que ilustran una historia personal, que cuenta con muchas personas reales.

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La familia de Marquina se enteró de la existencia del cómic cuando ya estaba firmado el contrato con Norma Editorial.

Reconoce que fue "un poco tramposo", pero no quería sentirse condicionado a la hora de crear: "no pongo mal a nadie, yo soy el que sale peor parado y lo principal era mi padre, al que hago justicia por lo bueno que era y el amor que todos le teníamos".

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Marquina propuso a Benavent, autor de 'Una cucaracha parecida a la locura' y 'Gemoetrix Revenge', ilustrar el cómic y le mandó las primeras 70 páginas.

Una paleta azul-hospital

Reconoce el dibujante que cuando las leyó sintió que iba a ser más duro de lo que pensaba: "fue un reto pero lo supimos llevar entre los dos".

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Benavent no intentó crear personajes que se pareciesen al padre o al hijo: "me sentía más cómodo dibujando algo que no se asemejase a la realidad, hacer un trabajo más 'cartoon'".

Para el color, Benavent pensó primero en blanco y negro y una gama de grises, pero vieron que no funcionaba y buscaron una paleta de colores cálidos, y azul hospitalario: "en algunas viñetas combinó esos azules con encarnado para que no fuese tan frío".

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Ambos afirman que el cómic, ya en las librerías, está gustando; "pese a ser tan duro, la gente se emociona y se reconoce porque son temas universales".

Y es que '200 de PSA de padres, hijos y cáncer', coinciden, no es una guía de supervivencia, "es una exploración del abismo que se abre cuando los hijos se convierten en los cuidadores con la presión de estar a la altura".

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En el epílogo, el libro avanza una segunda parte. También basada en hechos reales, aquí el problema oncológico lo padece una niña, la hija de la pareja del guionista, pero en esta ocasión el desenlace tiene final feliz. EFE

(foto)