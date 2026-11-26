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El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado hoy en un Pleno ordinario, con ocasión del 25N, una moción para la eliminación de la violencia contra las mujeres que ha contado con los votos favorables de PP, PSPV y Compromís y el voto en contra de Vox. Tanto el Grupo Socialista como Compromís han acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "blanquear" a Vox en esta cuestión, mientras que la formación de Santiago Abascal ha señalado que no niega la violencia contra las mujeres, pero ha añadido que no acepta que se confunda "la defensa de la igualdad con la adhesión a una determinada ideología".

El Pleno ha comenzado con la lectura de las 47 víctimas mortales en España desde noviembre de 2025 como consecuencia de la violencia de género. Posteriormente, se ha guardado un minuto de silencio que ha concluido con un aplauso al cielo "como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas". Posteriormente, Sofía Camañes ha tomado posesión del cargo de concejala socialista en sustitución de Jorge Ribes.

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La concejala de Compromís Vera Bou ha indicado durante el debate de la moción que las instituciones no pueden solo ponerse el lazo morado el 25N, sino que tienen que trabajar todos los días del año "con presupuestos, personal, coordinación y voluntad política". "Queremos transparencia y rendición de cuentas, pues el Plan Municpal de Igualdad hay que ejecutarlo y evaluarlo, por lo que pedimos un informe ante Consejo Municipal de Igualdad sobre las políticas municipales que se han desarrollado contra la violencia machista", ha dicho.

Por su parte, la concejala socialista Monica Barabas ha indicado que el Ayuntamiento tiene la responsabilidd de proteger el derecho de las mujeres a vivir sin violencia machista. "Todo el año hay que sostener los servicios, por eso pedimos reforzar la atención social, psicológica y jurídica", ha añadido.

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La concejala del PP Clara Adsuara ha apuntado que la lucha contra la violencia de género no debería de ser una cuestión de ideología, y ha explicado que Castelló cuenta con planes de igualdad y se continúa trabajando, haciendo informes y dando cuenta de muchos resultados de las acciones que se llevan a cabo.

"CONSIGNAS EN LA MANIFESTACIÓN"

Arantxa Miralles, concejala de Vox, ha justificado el voto en contra de su grupo a la moción señalando que en la manifestación del 25N "se produjeron consignas como 'Fascistas, sois unos terroristas', "Vergüenza de Policía" o 'Abascal, criminal'". "No he visto a Abascal matar a nadie todavía, pero sí al presidente del Gobierno matar a muchísimas personas en accidentes y en la dana", ha resaltado.

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"Desde que estoy en Vox no me he podido sentir mejor que con los hombres de Vox", ha puntado Miralles, quien ha destacado en referencia a los concejales socialistas que "los hombres de su partido se van de putas y las culturas que defienden denigran a la mujer". "Podemos discrepar políticamente, pero nada justifica el insulto y la falta de respeto hacia los demás", ha manifestado la concejala de Vox.

Miralles considera que la violencia contra las mujeres es una "lacra", pero "defenderlas no consiste en convertir el 25N en un acto de confrontación política". "Cuando hablamos de protección a las mujeres no podemos olvidar los efectos de la ley del 'sí es sí', pues las mujeres merecen algo más que pancartas. Defendemos políticas centradas en la prevención y la persecución de los delincuentes. Queremos que las víctimas de violencia reciban atención y protección", ha manifestado.

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Vera Bou, en su turno de réplica, ha preguntado a Miralles si está a gusto con los cargos de Vox condenados por violencia machista, y ha asegurado que ella no escuchó ninguna de esas consignas en la manifestación. La concejala de Compromís ha pedido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que opinará sobre lo que manifiesta Vox, pues -ha subrayado- "de lo contrario, lo están blanqueando".

Carrasco, por su parte, ha indicado a Bou si no le parece suficiente que los 'populares' hayan sido proponentes de la moción. "Es una manifestación de lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que haremos siempre", ha añadido.

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Barabas posteriormente ha pedido a Vox que retirase lo de "presidente asesino y que todos los hombres del PSOE son puteros", y ha indicado a Carrasco que no es suficiente que firme la moción "cuando continuamente blanquea a Vox y le permite que marque la agenda del Ayuntamiento", a lo que la alcaldesa ha contestado que quien ha sentado en el consistorio a Vox han sido los castellonenses, "igual que a ustedes les han puesto en la oposición, e igual que serán los españoles lo que decidirán con su voto quién gobierna España".

Carrasco ha defendido que lleva 20 años trabajando para eliminar la violencia de género, que la Policía Local tiene más agentes para proteger a las víctimas y que se ha firmado el Protocolo Cero "porque el movimiento se demuestra trabajando y no solo detrás de una pancarta, y las victimas tiene muchos más recursos que cuando ustedes gobernaban". "A los de la ley del 'sí es sí' y de las pulseras a maltratadores no les voy a hacer ni una concesión", ha añadido.

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Miralles ha replicado que no se ha referido a todos los hombres de ningún partido, y ha añadido que Compromís en sus filas también tiene "unos cuántos que se podrían nombrar, como el ex marido de Oltra o el exconcejal de Alfafar", y ha afirmado que en todos los partidos ha habido gente que ha ejercido violencia sexual o ha maltratado a mujeres.

"Nosotros no negamos la violencia contra la mujeres, condenamos a los agresores y pedimos protección para las víctimas, pero no aceptamos que para defender a las mujeres se nos dé lecciones de sensibilidad, y que se confunda la defensa de la igualdad con la adhesión a una determinada ideología", ha apuntado la concejala de Vox.

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