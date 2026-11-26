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Madrid, 26 nov (EFE).- A la espera de la jornada final de campaña para el 29N, los cuatro principales partidos afrontan este jueves el debate a cuatro de sus respectivos líderes como una de las últimas oportunidades para intentar sumar votos, teniendo como uno de sus principales objetivos captar la confianza de los indecisos.

El penúltimo día de campaña, los cuatro protagonistas de ese debate (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau) han liberado sus agendas para prepararse esa cita, ante la que se suceden las interpretaciones de si puede o no ser decisiva de cara al resultado final de los comicios.

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Sánchez, según fuentes del PSOE, pretende hacer un balance de la gestión del Gobierno y exponer el proyecto de futuro con el que aspira a continuar en el Palacio de la Moncloa.

Los socialistas consideran que se trata también de una oportunidad para ver juntos al PP y Vox, la coalición que califican de la "involución", para alertar del riesgo que para España tendría que fuera la que consiguiera la mayoría necesaria.

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Frente a ello, Feijóo pretende demostrar que es la alternativa real ante el "fin de ciclo" que ha pronosticado este jueves su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz.

El propio presidente del PP, en un vídeo difundido por su partido dirigiendo una carta a la ciudadanía, se ha presentado como un político honesto, que no miente ni roba, y ha pedido una oportunidad para gobernar y recuperar a España como país. "No te voy a fallar", asegura.

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En medio de la preparación del debate, el líder de los populares ha tenido una reunión con representantes de los autónomos y ha recibido en su despacho a los presidentes de ATA y CEAJE.

Santiago Abascal ha analizado también junto a sus colaboradores más cercanos la estrategia que debe plasmar en el debate, en el que aseguran que podrá explicar directamente sus propuestas sin ser manipuladas, cortadas ni troceadas.

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Frente Amplio, según su portavoz, el ministro Pablo Bustinduy, interpreta que el debate será un punto de inflexión para la remontada y lograr revalidar un gobierno de coalición con el PSOE, y ha asegurado que Colau, "va a marcar la diferencia".

Con sus líderes recluidos para esa cita, han sido otros dirigentes de estos partidos los que han protagonizado una serie de actos o declaraciones a lo largo de este jueves.

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Entre ellos, por la parte socialista, los ministros Félix Bolaños y Margarita Robles.

Bolaños ha advertido de que por primera vez desde la dictadura, España se juega tener ministros "nostálgicos del franquismo, machistas, racistas, xenófobos y negacionistas del cambio climático", y Robles ha pedido un voto de confianza a quienes puedan estar disgustados por la acción del Gobierno en unos años que ha calificado de duros y complicados.

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avisado de que los españoles se juegan "el todo por el todo", y ha pedido "blindar" el cambio político con "el mayor castigo posible" a Sánchez en las urnas.

Por parte de Vox, su cabeza de lista por Asturias, José María Figaredo, ha acusado al Gobierno de intentar "robar" las elecciones generales y "hacer trampas".

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Ese tipo de declaraciones son las que han llevado al ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, a afirmar que el PP y Vox están preparándose para la derrota al alertar de un posible fraude electoral el 29N.

La formación de Colau ha recibido este jueves el respaldo, mediante un manifiesto, de unos 80 excargos de Podemos y de sus antiguas confluencias.

Entre quienes secundan ese manifiesto se encuentran la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa; el exministro y exlíder de IU Alberto Garzón; o el exdiputado autonómico y exsenador de los morados, Ramón Espinar.

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La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha restado importancia a ese manifiesto, ya que ha señalado que son personas que pertenecen desde hace muchos años a Sumar, predecesora de la nueva coalición de izquierdas, y es lógico que pidan el voto para su partido.

Además, ha criticado que se haya excluido a Podemos del debate electoral de este jueves y ha considerado que eso va a impedir que esté presente "la voz de muchísima gente". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)