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Barcelona, 26 nov (EFE).- Un equipo liderado por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y la Universitat de Barcelona (UB) ha descubierto cómo una proteína asociada a una enfermedad genética rara es capaz de transportar distintos aminoácidos mediante dos mecanismos: uno dependiente del sodio y otro que prescinde de él.

Publicado en la revista Nature Communications, el estudio aporta nuevas claves sobre el funcionamiento de esta proteína (y⁺LAT1/CD98hc), que actúa como una puerta en la membrana celular y cuyas alteraciones provocan la intolerancia lisinúrica a las proteínas, una patología hereditaria que causa graves problemas metabólicos, inmunológicos y óseos.

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La investigación resuelve una incógnita abierta desde hace décadas: algunos aminoácidos necesitan que el sodio active esa puerta para poder entrar en la célula, mientras que otros pasan solos. Los científicos han demostrado que la carga positiva de aminoácidos como la arginina ocupa la misma región de la proteína que el sodio y cumple idéntica función.

"Ahora entendemos por qué el sodio facilita el transporte de aminoácidos como la glutamina y la leucina, mientras que otros, como la arginina, se pueden transportar sin sodio", explica el jefe del laboratorio de Transportadores de Aminoácidos y Enfermedades del IRB Barcelona, Manuel Palacín.

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Para descifrar el proceso, los científicos obtuvieron una imagen tridimensional del transportador humano unido a la glutamina mediante criomicroscopía electrónica y emplearon simulaciones computacionales para identificar la zona de unión del sodio, validando después el mecanismo con experimentos funcionales en células.

La intolerancia lisinúrica a las proteínas está causada por mutaciones en el gen SLC7A7 y su vínculo con este transportador fue descubierto a finales de los años noventa por el equipo del propio Palacín, quien destaca que este avance ayudará a explicar la diversidad de síntomas de la enfermedad según cada mutación.

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En el estudio también han participado investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), la empresa derivada Nostrum Biodiscovery, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y el CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER). EFE

dic/rq/acm