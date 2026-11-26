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Redacción deportes, 26 nov (EFE).- La República Checa será este fin de semana la primera parada del campeón de España de ciclocrós, Felipe Orts, en la Copa del Mundo, uno de los grandes objetivos del ciclista de la Vila Joiosa, primero el viernes en Ostraba y el domingo en Tabor.

Comienza la aventura de Orts en una nueva cita con la élite mundial del ciclocrós después del descanso el pasado fin de semana obligado por un resfriado. El múltiple campeón nacional afronta la presente edición, que consta de 12 pruebas, con buenas sensaciones tras el buen precedente del curso pasado, en el que fue de menos a más para concluir en undécima posición la general.

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Un buen puesto avalado por la tercera plaza en Benidorm, el quinto puesto en Maasmechelen, el sexto en Hoogerheide y el octavo en Dendermonde y Zonhoven, todos en la segunda mitad del calendario, como mejores resultados.

Orts ha cambiado de equipo y ahora, en las filas del Euskaltel-Euskadi, pretende mejorar resultados. De momento, ha ganado dos pruebas nacionales, en Orduña y Amurrio, y ya ha subido al podio en una carrera belga del Superprestigio, y ha sumado plazas de top diez en todas las citas en las que ha participado, un total de 12 hasta la fecha, con un noveno puesto como peor resultado.

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Para empezar, este viernes en Ostrava una novedosa prueba nocturna, con terreno que está sufriendo nevadas en los últimos días, antes de recalar, ya el domingo, en un circuito muy tradicional como el de Tábor.

El circuito de Ostrava se estrena en la Copa del Mundo después de haber acumulado un corto historial de tres ediciones que tuvieron como vencedores a los belgas Victor Van de Putte y Alicia Franck.

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La prueba de Ostrava será nocturna porque su organizador, Tomas Jezek, corredor de la modalidad hasta la pandemia, quedó encantado tras participar en Diegem (Bélgica) en una prueba de noche. Ahora ha querido emular aquel acontecimiento en Ostrava.

Y el domingo cita en Tábor, donde espera un circuito ya clásico de la Copa del Mundo en el que el máximo torneo mundial ha recalado en 17 ocasiones en el pasado.

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A las pruebas de este fin de semana en la República Checa le seguirán Glasgow (13 de diciembre), Amberes y Koksijde (19 y 20 de diciembre), Gavere, Namur y Besançon (26, 27 y 29 de diciembre), Zonhoven (3 de enero), Benidorm (17 de enero) y el colofón en Hamme y Hoogerheide (23 y 24 de enero).

Una locura de calendario en seis países, con Bélgica al mando (6 pruebas), seguida por el doble evento checo y por los que habrá en Reino Unido, Francia, España y Países Bajos. EFE

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