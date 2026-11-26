13/11/2025 El exministro José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Hoy el pleno del Congreso debate y vota las enmiendas del Senado sobre la ley de movilidad sostenible entre las que se incluye la enmienda que pospone el cierre definitivo de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). Además se votará la ley que regula los servicios de atención al cliente que obliga a prestar el servicio en las lenguas cooficiales en las comunidades donde existan. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

Guardar

El Tribunal Supremo ha establecido la liquidación de las condenas de cárcel impuestas tras el juicio del 'caso mascarillas' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que será en mayo de 2042, y para noviembre de 2040 la de su exasesor Koldo García.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal que los juzgó junto al empresario Víctor de Aldama --también condenado-- pone fecha a los días que tendrán que pasar en prisión para cumplir sus penas.

PUBLICIDAD

La fecha de cumplimiento para el exministro y exdirigente del PSOE queda fijada, en concreto, para el 11 de mayo de 2042, mientras que la de Koldo se fija el 2 de noviembre de 2040.

El alto tribunal condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor a 19 años y ocho meses, por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. A Aldama le impuso cuatro años y medio de cárcel, pero le permitió no pisarla por su colaboración con la justicia durante la investigación y con la condición de que no vuelva a delinquir.

PUBLICIDAD

Los magistrados declararon a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absolvieron de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenaron por delitos de organización criminal y cohecho, pero lo absolvieron de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad.

PUBLICIDAD

Para el tribunal quedaron probadas irregularidades en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

Asimismo, vieron acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

El tribunal impuso a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, al tiempo que ordenó que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acordaron decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de 'Villa Parra' en Marbella (Málaga).

PUBLICIDAD

ÁBALOS, EL JEFE, Y KOLDO, "EL ALTER EGO"

En su sentencia, el tribunal consideró acreditado que Ábalos, Koldo y Aldama "constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones".

PUBLICIDAD

A su juicio, "convinieron" que, aprovechando el cargo que tenía Ábalos tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como de 'número tres' en el PSOE, "podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad", por mercantiles promovidas por Aldama, así como facilitar al empresario "el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

Seguidamente indicó que tanto Koldo como Aldama consideraban a Ábalos "el jefe", ya que "aportaba la autoridad" que le confería su máxima responsabilidad en Transportes y como secretario de Organización del PSOE "su directa influencia cuando era precisa", aprovechándose, en lo demás, de su asesor y "hombre de confianza" y "alter ego", que "siempre actuaba en su nombre".

PUBLICIDAD

De Koldo destacó que estuvo en la "génesis" de la organización, participó de forma "activa" en el reparto de papeles e influyó "decisivamente, con gestiones personales, en la adjudicación de contratos públicos".

"Se encarga de 'arreglar' (sic) la contratación de personas en entidades del sector público y solicita y gestiona la obtención de dádivas", argumentó, para añadir que su actividad no fue secundaria o subordinada respecto a Ábalos, pero su reproche penal es menor por "ocupar posiciones funcionariales diversas".

PUBLICIDAD

Respecto a Aldama señaló que fue la persona que, "en beneficio propio y de terceros, aprovechando su influencia sobre el también acusado Koldo y sobre el mismo Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de otras cantidades de dinero, consiguió, para sí o para terceros, y con beneficio económico, la adjudicación de contratos".