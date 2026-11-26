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Oviedo, 26 nov (EFE).- El Real Oviedo completó este jueves su segundo entrenamiento de cara a buscar este próximo lunes el primer triunfo con Raúl González al mando y lo hizo con seis ausencias en la sesión de trabajo.

Además de las bajas por lesión ya conocidas de Chris Ramos, Dani Calvo y Pablo Sáenz, el técnico madrileño no pudo contar con otros tres futbolistas: Carlos Fernández y Aldasoro entrenaron en el gimnasio por leves molestias y Juan Cruz no estuvo en la ciudad deportiva carbayona debido a motivos personales.

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El Oviedo, que es undécimo en segunda división con 21 puntos y que suma dos derrotas en los dos partidos con Raúl al frente, tendrá tres entrenamientos más antes del partido del lunes (Carlos Tartiere, 20:30 horas) ante el Celta Fortuna, que aventaja a los puestos de descenso en un solo punto.

"Hay tiempo para entrenar y preparar el partido. Tenemos muchas ganas de sacar los tres puntos y celebrarlo con nuestra afición", afirmó Enzo Pérez esta mañana, que compareció ante los medios de comunicación tras ser nombrado por la afición del Real Oviedo el mejor jugador del mes de octubre en el equipo azul.

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El centrocampista juvenil, que tras estar concentrado con la selección española Sub-19 fue titular en la derrota del pasado domingo ante el Córdoba, admitió que "están fallando muchas cosas", pero aseguró que "con trabajo y con la confianza en el entrenador la plantilla confía en volver a ganar partidos".

"No nos preocupa que la afición nos exija, es lo que deben hacer. Siempre vamos a dar lo mejor de nosotros y queremos estar arriba, más allá de que salgan o no los resultados", concluyó el canterano del Real Oviedo sobre la tensión que se pueda vivir en el Tartiere este lunes. EFE

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