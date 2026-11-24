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Santander, 24 nov (EFE).- Un joven de 25 años ha muerto y otro de 22 ha resultado herido al ser atropellados, cuando estaban trabajando en la instalación del alumbrado navideño de Santander, por un conductor a la fuga al que perseguía la Policía Local y que ha sido detenido.

El conductor detenido ha dado positivo en alcohol y drogas.

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Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, las víctimas estaban trabajando en la instalación del alumbrado poco después de la medianoche en la céntrica calle Jesús de Monasterio cuando pasó el coche a la fuga a gran velocidad y les arrolló.

La persecución empezó en la calle Castilla, donde los agentes le dieron el alto. EFE