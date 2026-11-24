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Madrid, 24 nov (EFE).- Apostar por energías renovables o prolongar el uso de combustibles fósiles y las nucleares, así como las consideraciones relacionadas con el maltrato animal y la tauromaquia, son materias en las que PSOE, PP, VOX y Frente Amplio discrepan en sus programas electorales antes las elecciones del 29 de noviembre.

El PSOE se compromete a impulsar el despliegue de energías renovables para alcanzar el 81% de generación eléctrica en 2030, con la promesa de acelerar el refuerzo y la extensión de la red troncal de gasoductos de transporte de hidrógeno verde.

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También asegura facilitar el acceso a vehículos de cero emisiones, extender la infraestructura de recarga eléctrica e impulsar la descarbonización del transporte de mercancías, los puertos y el transporte pesado mediante la electrificación y el hidrógeno renovable.

Además, garantiza que los centros de datos operarán con energías renovables y un gravamen en viajes de alto impacto medioambiental, "consumidos por el 0,1 % más rico", como los de megayates, 'jets' privados o billetes en clase 'business' desde España.

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En lo que respecta a maltrato animal, no menciona la tauromaquia, pero retirará la financiación pública a prácticas que amparen violencia animal.

Asimismo, promete hacer de los zoológicos y parques marinos herramientas de recuperación, conservación, investigación y educación ambiental y reforzar la protección de los animales de compañía incorporándolos a la legislación de violencia vicaria con protocolos en violencia de género.

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La lucha contra el cambio climático y la descarbonización es para el PP un "objetivo irrenunciable", pero quiere "revisar" los ritmos en cada sector.

Defiende una transición "ordenada, realista y justa" que haga compatible la protección del medioambiente con el crecimiento económico y el bienestar.

Y especifica que los ciudadanos no deben "perder oportunidades ni sufrir un encarecimiento desproporcionado de la vida" por políticas climáticas, por lo que se compromete a no imponer "obligaciones innecesarias" y a retirar aquellas que "perjudiquen la competitividad, la industria o el empleo".

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Entre sus propuestas, implantación de puntos de recarga para impulsar la descarbonización del tráfico rodado.

Además, afirma eliminar el calendario de cierre de las nucleares en los primeros cien días de Gobierno, reformular el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y aprobar una estrategia nacional de energía nuclear.

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En lo relativo a los toros, el PP pretende restituir el Premio Nacional de Tauromaquia.

VOX promete revertir normativas climáticas que "atacan frontalmente" a la industria nacional, como la prohibición de motores de combustión o impuestos a las emisiones de CO2.

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Además, pretende impedir la "destrucción de la riqueza agrícola" y "patrimonio natural" para la instalación "descontrolada" de macroplantas de energía renovable, mientras garantiza la supervivencia de las centrales nucleares actuales y promueve la instalación de otras en zonas adyacentes a las existentes.

Plantea acabar con las imposiciones climáticas como el Pacto Verde, al considerar que "castigan" la industria o el campo y que "coartan la libertad de circulación de los españoles, como la imposición de Zonas de Bajas Emisiones".

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El partido también defiende la tauromaquia, quiere promocionar la difusión del "arte taurino" y potenciar las actividades a su alrededor.

Frente Amplio se compromete a reducir las emisiones (respecto a 1990) un 38 % en 2035, un 85 % en 2040 y alcanzar la neutralidad climática en 2050, aumentando la generación eléctrica renovable hasta el 100 % en 2040.

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Para ello, pretende destinar el 3,5 % del PIB anual a inversiones en transición ecológica y mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares.

Otra de sus propuestas principales es que la luz sea gratis durante tres horas al día, las de mayor producción de energía eléctrica solar.

Se compromete también a que antes de 2030 todas las comunidades de vecinos con un tejado útil tengan una instalación solar de autoconsumo compartido, obligatoria y financiada públicamente.

Y plantea gravar el uso de aviones privados y el queroseno de vuelos nacionales, equiparar la fiscalidad del diésel a la de otros combustibles fósiles o eliminar el impuesto sobre producción eléctrica para energía renovable.

En cuanto al maltrato animal, propone una legislación más estricta contra violencia y abandono, eliminar subvenciones públicas a la tauromaquia y que el maltrato animal en un contexto de violencia machista sea considerado violencia vicaria.

También aspira a mejorar las condiciones de los animales de granja, limitar las macrogranjas y reducir la experimentación y la exhibición de animales en cautividad, convirtiendo zoos y acuarios en espacios de recuperación y protección. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023634345)