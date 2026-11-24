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Madrid, 24 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no pueden gobernar.

En una entrevista en RNE, Sánchez ha señalado al PP por cuestionar el voto exterior y por correo, ha advertido de que Vox ha dicho que solo aceptará los resultados si no hay "trampas" y ha subrayado que lo que ya han "recortado" ambas formaciones es el derecho al voto de los nacionalizados con la conocida como ley de nietos.

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Sánchez ha preguntado si el partido de Alberto Núñez Feijóo está poniendo "en duda" un sistema "absolutamente garantista, limpio" y reconocido internacionalmente, y si la formación de Santiago Abascal está deslizando que si ambos no suman es que "se ha hecho trampas".

"Con lo que están diciendo podemos decir con claridad que PP y Vox, si no suman, no van a aceptar el resultado electoral", ha afirmado.

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Por eso ha pedido que "la victoria de la España progresista" el domingo sea "contundente y amplia".

"Precisamente para que la derecha y la ultraderecha no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado electoral de una democracia limpia y transparente", ha añadido.

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Sánchez ha dicho además que nunca había visto una movilización como la actual entre el electorado progresista y que esta se va a "materializar" en votos para reeditar un gobierno progresista y ha afirmado que cualquiera que sea el resultado él si lo aceptará. EFE