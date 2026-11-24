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Oviedo, 24 nov (EFE).- La búsqueda del responsable del artefacto explosivo que mató a un agente e hirió de gravedad a otro en un edificio de Oviedo, al que habían acudido por un tiroteo previo, cumple este martes su decimoquinto día, con un amplio dispositivo policial desplegado para su localización y arresto.

La Policía Nacional continúa rastreando todas los indicios que puedan llevar al paradero del presunto autor de estos hechos, un hombre de unos 60 años, con varios antecedentes por delincuencia común y que podría ir armado.

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Agentes de los grupos de élite de este cuerpo forman parte de este dispositivo que, a lo largo de las dos últimas semanas, ha realizado varios registros en edificios, naves industriales y parcelas de Oviedo, y también fuera del Principado, como el desplegado en Manresa (Barcelona), todos ellos sin éxito.

El jefe superior de Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, aseguró, tras los hechos, que el cuerpo está redoblando esfuerzos para arrestar al responsable "lo antes posible". "Con todas nuestras ganas, toda nuestra implicación, y todos los medios que tenemos", expresó el alto mando policial.

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En la misma línea, se pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita a Oviedo, donde reiteró el "compromiso" de las fuerzas y cuerpos de seguridad para dar con el presunto autor, al que calificó como "un asesino sin matices".

Los hechos ocurrieron a las 7:30 horas del pasado 10 de noviembre en un inmueble de calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio ovetense de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó, al parecer por un conflicto vecinal, un tiroteo que hirió de bala a una joven de 17 años.

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Los primeros agentes que intervinieron encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso especialistas de la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax), que decidieron sacar el bulto a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido de gravedad a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo y que, tras ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra fuera de peligro.

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La mujer del presunto autor, que fue detenida de manera preventiva durante las primeras pesquisas, quedó en libertad sin medidas cautelares por decisión judicial, aunque permanecerá unida a la causa. EFE