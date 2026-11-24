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Madrid, 23 nov (EFE).- Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias Coletas, de nacionalidad colombiana, 53 años y considerado como uno de los enlaces entre narcotraficantes colombianos y español que fue tiroteado en un aparcamiento subterráneo de Madrid ha muerto en el hospital donde ingresó en estado crítico.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el hombre falleció horas después de llegar al hospital tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza en un garaje situado en la calle de José Antonio Corrales de Madrid, en el que la Policía ha encontrado dos armas de fuego.

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Según las primeras pesquisas, detrás del asesinato estaría una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores del tiroteo.

Sánchez Rey fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en 2009.

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Antes, fue extraditado a España en 2011, y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel al tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a siete años. EFE