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Madrid, 24 nov (EFE).- Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, comparece por videoconferencia en el caso Leire para aclarar si un juez expulsado de la carrera y ahora investigado le pidió actuar contra la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado este martes como testigo a esta mujer a petición de la propia magistrada, personada como perjudicada en esta causa, en la que se investigan presuntas maniobras para boicotear procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno, entre ellos el de David Sánchez.

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Su declaración, a cinco días de las elecciones generales, girará en torno a la conversación que, según declaró ante la Guardia Civil, Rocho afirma haber mantenido con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, en la que éste supuestamente le dijo que Biedma "era un puto grano en el culo y que había que eliminarla. Que le llamó mucho la atención ya que le dijo que a palos aprende el burro".

Sáenz de Tejada negó ante el juez que tuviera intención de "eliminar" literalmente a la magistrada, que hubiera contactado con Cintia Rocho o que recibiera ningún encargo de la exmilitante socialista Leire Díez, ni a través de terceras personas.

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La jueza Biedma considera en cambio que existen indicios de que Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial, pertenecía a la supuesta organización criminal y participaba de su actividad para "desestabilizar" el procedimiento contra David Sánchez, y pidió recabar el testimonio de Rocho.

Desde que entró en la causa como perjudicada, Biedma ha pedido investigar una anotación del 25 de marzo de 2025 hallada en una agenda de la exmilitante socialista Leire Díez, que puso a los investigadores tras la pista de Rocho. El apunte decía: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

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La declaración de Cintia Rocho finalmente se celebra por videoconferencia, tras denunciar que lleva años sufriendo amenazas de muerte, como ocurrió con su marido y su padre, quienes murieron tiroteados en 2024, a lo que se añade el "homicidio" de una persona el pasado miércoles en Badajoz.

Por su parte, el exmagistrado Saénz de Tejada ha enviado un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde sostiene que varios agentes de la UCO le atribuyeron ser la persona de una página de Facebook que contactó con Cintia Rocho, sin comprobarlo y pese a que la Policía Nacional había identificado a otras dos personas como responsables de dicha página.

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Este exjuez pide a Marlaska que abra una investigación interna, incoe un expediente a los agentes y les cese de sus funciones como policía judicial, tras sostener que dirigieron la investigación de forma predeterminada en su contra, omitiendo elementos y contradicciones en lo dicho por Rocho. EFE