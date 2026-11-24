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Sevilla, 24 nov (EFE).- La receptora estadounidense Jenaisya Moore ha fichado para el resto de la presente temporada por el Fundación Cajasol Andalucía, ha informado el equipo de Dos Hermanas (Sevilla).

La jugadora, de 25 años y 1,84 metros de altura, cuenta con experiencia en el voleibol profesional de Estados Unidos y Puerto Rico, en equipos como Columbus Fury y San Diego Mojo, ambos de la Pro Volleyball Federation (PVF), y las Criollas de Caguas.

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Formada en el voleibol universitario estadounidense, Moore pasó por Ohio State y Tennessee, universidad en la que alcanzó 394 puntos de ataque en 2023.

Su última experiencia antes de llegar al voleibol español fue en las Criollas de Caguas de Puerto Rico, donde tuvo un papel protagonista en la Liga Superior Femenina 2026 y se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas de la competición con 324 puntos en 80 sets disputados.

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Con esta incorporación, el Fundación Cajasol Andalucía suma una nueva pieza a su proyecto deportivo y estará disponible para Ricardo Torronteras en los próximos días en cuanto se confirmen los trámites burocráticos. EFE