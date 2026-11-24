Guardar

Barcelona, 24 nov (EFE).- La línea R4 de Rodalies ha quedado interrumpida esta mañana entre Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a causa de una incidencia en los sistemas de electrificación, según han informado Adif y Renfe.

Debido a este problema en la infraestructura, los trenes inician y finalizan su recorrido en Sant Sadurní d´Anoia.

PUBLICIDAD

Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las estaciones afectadas, con paradas intermedias.

Por otra parte, los trenes de las líneas R2 Sud y R2 Nord y los trenes regionales procedentes del Sur circulan con demoras que pueden superar los 15 minutos de media a causa de otra incidencia en la infraestructura ocurrida a primera hora entre Garraf y El Prat, que ha obligado a circular por vía única y que ya ha quedado resuelta.

PUBLICIDAD

Las frecuencias de paso en ambas líneas se irán recuperando progresivamente, según informa Renfe. EFE.