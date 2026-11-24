Buenos Aires, 23 nov (EFE).- Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó este lunes por 4-2 a Newell’s Old Boys y selló su pasaporte para los cuartos de final del Torneos Clausura del fútbol argentino.
Tras empatar 2-2 en tiempo reglamentario, Gimnasia, tercero de la Zona B, logró una esforzada victoria por 4-2 sobre Newell’s Old Boys, que había finalizado sexto en el Grupo A.
PUBLICIDAD
Gimnasia espera en la siguiente fase al rival de la serie entre Boca Juniors, flamante campeón de la Copa Sudamericana, contra Independiente Rivadavia de Mendoza.
Las otras series ya definidas pondrán frente a frente a Instituto con River Plate, Vélez Sarsfield con Independiente y Rosario Central contra Barracas Central. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD