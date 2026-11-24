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Madrid, 24 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que los conceptos Pedro Sánchez y limpieza electoral son "bastante contradictorios" y ha asegurado que le provoca inquietud que en los consulados españoles haya urnas de cartón.

En una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha sido preguntado por si tiene alguna preocupación respecto de la limpieza de estas elecciones, después de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, haya afirmado unos minutos antes en RNE que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo si no suman mayoría absoluta y no pueden gobernar.

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"Me sorprende mucho que el presidente del Gobierno esté diciendo este tipo de cosas", ha dicho Feijóo, quien ha añadido que le preocupa que en los consulados haya "urnas de cartón" para que voten ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad pero "no cumplen la ley en base a la cual se le otorga la nacionalidad y el derecho a voto".

Feijóo ha recordado "los antecedentes" de "modificación" en las primarias que llevaron a Sánchez a ser secretario general del PSOE, "las cortinas donde metía las urnas para ganarle a sus compañeros en las primarias", ha dicho.

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Y en España nunca había pasado, ha añadido, que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central detectasen irregularidades en el acceso a la nacionalidad y en el acceso al voto y que esto se haga a unas semanas de las elecciones generales.

Aún así, ha agregado, él sigue pensando y teniendo fe en los cónsules de nuestro país y en que "blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados" y de que "esas urnas de cartón" que no sabe para qué se ponen, ha afirmado, estén "bien supervisadas". EFE

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