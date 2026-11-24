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Madrid, 24 nov (EFE).- Este martes, la llegada de un frente atlántico provocará una situación de inestabilidad en la mayor parte de España, protagonizada por lluvias en la mayor parte del país y nevadas en las montañas del centro y del norte.

Las precipitaciones, que avanzarán de oeste a este, serán más fuertes y persistentes en el extremo occidental de Galicia, mientras que las nevadas podrían dejar acumulados significativos en el oeste de la cordillera Cantábrica, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

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Predominarán los cielos nubosos y solo no se esperan lluvias en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental, donde, al igual que en Baleares, prevalecerán los intervalos nubosos.

Las máximas descenderán en la mitad noroeste peninsular y ascenderán en sierras del sureste y del entorno de Alborán.

Las mínimas subirán en la península, salvo en el noroeste, y bajarán en Baleares. Se producirán heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular.

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Predominará el viento flojo del sur en península y Baleares, con levante moderado en el Estrecho, pero alcanzará intensidad fuerte en litorales gallegos, Cantábrico y Ampurdán, con posibles rachas muy fuertes que también podrían afectar a montañas del centro y el este.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con alguna precipitación débil y poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el resto. Viento alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

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.- GALICIA: cielo muy nuboso, con precipitaciones desde la madrugada, en general débiles o moderadas, pero más persistentes e intensas en el tercio occidental a primeras horas; cota de nieve que descenderá hasta los 1.200 metros, provocando nevadas importantes al final del día en la montaña de Lugo y Ourense.

Bajada de temperaturas en el extremo norte, ascenso ligero en el resto, con máximas en descenso generalizado; viento del oeste de flojo a moderado, con probables rachas muy fuertes en puntos expuestos del extremo norte.

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.- ASTURIAS: cielo muy nuboso, con precipitaciones generalizadas desde por la mañana, pero más probables y persistentes en la mitad occidental; cota de nieve que descenderá hasta los 1.200 metros, provocando nevadas con acumulados significativos al final del día. Mínimas en ligero ascenso, máximas en descenso. Viento flojo del suroeste en interior, en el litoral moderado del oeste con rachas fuertes.

.- CANTABRIA: cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles en horas centrales y más probables en montaña; cota de nieve que descenderá hasta los 1.200 metros, por lo que no se descartan nevadas importantes en cotas altas de Liébana y Campoo al final del día. Máximas en descenso en el interior y viento flojo de sur y suroeste en interior, en el litoral de oeste moderado con rachas fuertes.

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.- PAÍS VASCO: cielo nuboso, precipitaciones débiles vespertinas y cota de nieve que descenderá hasta los 1.200-1.300 metros. Mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso; viento flojo del sur en interior, en el litoral del oeste moderado.

.- CASTILLA Y LEÓN: nuboso tendiendo a intervalos de nubes bajas; precipitaciones débiles, ocasionalmente moderadas y sin descartar que sean persistentes durante la jornada; cota de nieve en 1.200-1.500 metros en el norte, por encima en el sur, con nevadas de acumulados significativos al final del día en el noroeste montañoso. Mínimas en ligero ascenso, aunque heladas débiles en cotas altas; máximas en descenso. Viento variable de flojo a moderado.

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.- NAVARRA: cielo nuboso con nubes medias y altas; precipitaciones débiles, más probables y persistentes en zonas de montaña y cota de nieve en 1.400 metros. Mínimas en ligero aumento en ribera y Pirineos, máximas en descenso; viento flojo del sur y sureste, con intervalos de moderado en el tercio norte.

.- LA RIOJA: cielo nuboso, con precipitaciones débiles más frecuentes por la tarde, aunque ocasionalmente moderadas en la vertiente ibérica occidental; cota de nieve en 1.300-1.600 metros. Mínimas en ligero ascenso, máximas en ligero descenso. Viento del sureste que gira a suroeste por la noche en el valle, y del suroeste en la sierra, de flojo a moderado, sin descartar alguna racha fuerte en cotas altas.

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.- ARAGÓN: cielo nuboso, cubierto a mediodía; precipitaciones débiles vespertinas, más dispersas y menos probables en el sur, persistentes en la cara sur del Pirineo; cota de nieve en 1.600-1.800 metros. Mínimas en ascenso en el tercio sur, máximas en descenso en la mitad norte. Heladas débiles en zonas altas de Pirineos; viento flojo variable, del oeste a mediodía con intervalos vespertinos de moderado.

.- CATALUÑA: cielo nuboso, cubierto a mediodía; precipitaciones débiles vespertinas, más dispersas y menos probables en el sur, persistentes en la cara sur de Pirineo occidental; cota de nieve en 1.600-1.800 metros; heladas débiles en cotas altas de Pirineo. Temperaturas sin cambios. Viento flojo variable, del sur a mediodía, con intervalos vespertinos de moderado.

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.- EXTREMADURA: cielo nuboso, con tendencia a intervalos de nubes bajas; precipitaciones débiles durante el día, moderadas en el norte; cota de nieve que descenderá a 1.300-1.400 a final del día; sin descartar bruma y niebla. Mínimas en ligero ascenso, máximas en descenso. Viento del sur al suroeste y oeste, flojo con intervalos moderados.

.- COMUNIDAD DE MADRID: cielo nuboso, bruma y niebla al final del día; lluvia débil desde últimas horas de la mañana de oeste a este, con tendencia a remitir salvo en la sierra; cota de nieve en descenso hasta 1.500-1.700 metros al final del día. Mínimas en aumento y máximas en descenso, sin descartar heladas débiles en cumbres de la sierra a últimas horas.

Viento flojo variable de madrugada, que durante la mañana arreciará al suroeste con posibilidad de fuerte en zonas de montaña.

.- CASTILLA-LA MANCHA: nubes altas de madrugada y bancos de nubes bajas en la Mancha de Cuenca y Albacete, con posibilidad de bruma y niebla; a lo largo de la mañana se cubrirá el cielo, pero tenderá a abrirse a final del día; lluvias débiles vespertinas; cota de nieve en descenso hasta 1.500-1.700.

Mínimas en aumento y máximas en descenso en Guadalajara y valle del Tajo y en ligero ascenso en Albacete, moderado en la Mancha; posibles heladas en cumbres de sistema Ibérico y Central a últimas horas; viento flojo variable de madrugada, que durante la mañana arreciará al suroeste.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso al inicio, nuboso a mediodía; posible lluvia débil en zonas de interior norte a últimas horas; ligero ascenso de temperaturas; viento flojo variable, del oeste a mediodía con intervalos vespertinos moderados.

.- REGIÓN DE MURCIA: bruma matinal e intervalos de nubes bajas y medias por la tarde. Ascenso de temperaturas. Viento flojo variable, ocasionalmente moderado del oeste por la tarde.

.- BALEARES: intervalos nubosos con predominio de nubes altas; no se descartan precipitaciones débiles por la noche; temperatura nocturna en descenso; viento flojo variable que, a mediodía, será del sur entre flojo y variable.

.- ANDALUCÍA: cielo nuboso, aumentando a cubierto de oeste a este al mediodía; precipitaciones débiles o moderadas menos probables en extremo oriental. Mínimas en aumento, máximas en ascenso en vertiente mediterránea y en descenso en el resto. Viento flojo variable, con intervalos de moderado del oeste vespertinos, ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo oriental.

.- CANARIAS: intervalos nubosos con predominio de nubes bajas en el norte y de altas en el resto; ligero descenso de temperaturas en medianías del norte y ligero ascenso de las máximas en zonas orientadas al sur y oeste; viento del noreste arreciando durante la mañana, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas por la tarde. EFE