Guardar

Palma, 24 nov (EFE).- La Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha dado por estabilizado a las 9 horas de este martes el incendio forestal declarado el domingo en la península de Formentor, al noreste de Mallorca, y ha cifrado en 268 las hectáreas de pinar y carrizo afectadas por el fuego.

El dispositivo de extinción del incendio se ha reactivado a primera hora del día con una treintena de bomberos forestales y la intervención de dos helicópteros que atacan el fuego con descargas aéreas.

PUBLICIDAD

Durante la noche, un retén ha realizado tareas de vigilancia y control del incendio, que comenzó poco antes de las 21.30 horas del domingo.

Según ha informado la Conselleria, además de los dos medios aéreos, están desplegados en la zona cuatro vehículos autobombas, 30 bomberos forestales y 3 agentes de medio ambiente.

PUBLICIDAD

El lunes trabajaron en el control del incendio medio centenar de efectivos, los helicópteros del Instituto Balear de la Naturaleza y dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica desplazados desde la península, que ya han vuelto a su base.

El fuego comenzó en un único punto de una zona de pinar situada detrás de unos viñedos, junto a la carretera que conduce al faro de Formentor, y se propagó rápidamente en dos frentes debido al fuerte viento registrado durante la noche de domingo al lunes. EFE

PUBLICIDAD