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Montevideo, 23 nov (EFE).- El Torneo Clausura llegó este lunes a su final con los últimos dos juegos que restaban por disputarse y dio paso a las finales de la Liga Uruguaya, que decidirán al campeón de la temporada 2026.

En el primero de los dos encuentros de la jornada, Defensor Sporting venció por 0-1 a Juventud gracias a un tanto de penalti de Lautaro Navarro.

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El segundo acabó con empate 1-1 entre Albion y Danubio, que con ese juego se despidió de la Primera División Profesional. Álvaro López anotó para el Pionero y el exdelantero de Banfield y Málaga Sebastián Fernández igualó las acciones para el equipo de Leonel Rocco.

En los otros partidos, disputados entre el jueves y el viernes, Boston River venció por 1-0 a Deportivo Maldonado, Peñarol goleó por 3-0 a Cerro Largo y Progreso igualó 1-1 con Montevideo City Torque.

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Además, Cerro se impuso por 2-0 ante Nacional, Montevideo Wanderers le ganó por idéntico resultado a Liverpool y Racing venció por 1-0 a Central Español.

Luego de 15 fechas disputadas en poco más de cuatro meses, Liverpool fue campeón con 33 puntos, mientras que Montevideo City Torque fue segundo con uno menos y Nacional completó el podio con 27 enteros.

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Con los tres torneos cortos de la temporada ya finalizados, la Liga Uruguaya tendrá ahora las finales para conocer el equipo que alzará el trofeo de campeón.

Campeón del Torneo Apertura, Racing se enfrentará este viernes en una semifinal a Liverpool, ganador del Clausura. Será un juego que en caso de igualdad en los 90 minutos tendrá tiempo extra y de ser necesario una tanda de penaltis.

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El conjunto que se imponga avanzará a la final para jugar frente a Peñarol, que se clasificó tras acabar en lo más alto de la Tabla Anual acumulada.

Será una serie de dos encuentros que se disputarán el 3 y el 6 de diciembre, en los que también se recurrirá a tiempo extra y penaltis si es necesario.

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El campeón cerrará de la mejor forma una temporada en la que Cerro Largo, Danubio y Progreso descendieron a la Segunda División Profesional y en la que por el momento no están confirmados los equipos que disputarán las copas internacionales de la próxima temporada.

Para ello habrá que esperar a las finales de la Liga Uruguaya y de la Copa AUF Uruguay, que en los próximos días tendrá las semifinales Nacional-Montevideo City Torque y Juventud-Danubio y luego la final por el título. EFE

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