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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha utilizado su última intervención en el debate a ocho celebrado en Radio Televisión Española para pedir el voto para su líder Alberto Núñez Feijóo a aquellos que "no se resignan". "El domingo derribamos el muro y ponemos España en marcha", ha declarado.

"Si no te resignas, tienes que votar cambio junto al Partido Popular. El próximo 29 de noviembre, si todos los que quieren cambio votan a Alberto Núñez Feijóo, entre todos, derribamos el muro y ponemos España en marcha", ha expresado este lunes Muñoz durante su 'minuto de oro' en el debate electoral de portavoces por Grupo propio en el Congreso, organizado por RTVE.

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La 'popular' ha asegurado que, con el Partido Popular, los ciudadanos van a poder comprarse una casa, van a poder llegar a final de mes "sin hacer cuentas", van a poder "pagar menos impuestos", van a volver a sentirse "seguros" y van a poder "vivir del campo y del mar". "España nunca más volverá a ser invadida y desterraremos el odio entre españoles", ha abundado.

"Si no puedes mantener tu negocio, si no puedes olvidar las tragedias de los trenes, si no puedes olvidar 'si necesitan recursos, que los pidan', si no puedes olvidar que invadieron tu país y Pedro Sánchez se largó de vacaciones, si sientes asco al recordar a Ábalos, a Koldo, a Cerdán, a Jéssica, a las prostitutas, a las cloacas que pretendían eliminar a jueces... Si no te resignas, el próximo 29 de noviembre tienes que votar cambio junto al Partido Popular", ha sentenciado.

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"LOS ESPAÑOLES VAN A VOTARNOS MASIVAMENTE"

A la salida, Muñoz ha trasladado que desde el partido están muy satisfechos con un debate que, en sus palabras, ha demostrado "un fin de ciclo evidente".

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"En el debate ha quedado claro que hay un cambio de ciclo evidente; se ha demostrado ahí dentro el fin de ciclo; un Gobierno con sus cómplices que han estado apoyando cada una de las medidas durante todos estos ocho años y que han sido incapaces de explicarles a los españoles por qué hoy viven peor que hace ocho años", ha reprochado.

Así las cosas, preguntada por si el PP da por hecho que gobernará con Vox, Muñoz ha respondido que lo que dan por hecho es que los españoles "quieren un cambio" y que, por ende, van a votar a los 'populares' "masivamente".

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"Lo han venido anticipando las elecciones autonómicas del último año, los españoles han dicho algo muy claro, que quieren partidos liderados por el Partido Popular. Y en eso estamos trabajando, en ese pacto con los españoles para mejorarles su vida", ha aseverado, lamentando "el retroceso de estos ocho años" con "el Gobierno y sus cómplices".