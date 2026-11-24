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Las Palmas de Gran Canaria, 24 nov (EFE).- El Hierro ha recibido en la madrugada de este martes otra tres embarcacioens con migrantes procedentes de África conformadas por 604 personas, entre ellas 48 menores, que se suman a los seis cayucos con 815 ocupantes, 48 de ellos menores, asistidos este lunes en la misma isla y en Tenerife.

Según ha informado a EFE Salvamento Marítimo a las 03.42 horas de este martes la tripulación de la Salvamar Navia terminó de desembarcar a 217 personas de origen subsahariano, de ellas 23 mujeres y 18 menores, que había rescatado previamente la Guardamar Caliope a 102 kilómetros al sur de La Restinga.

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Estas personas fueron transbordadas a la Navia, que los llevó a puerto.

La Salvamar Dipha de Salvamento Marítimo acompañó a un segundo cayuco en el que iban 216 personas, entre ellas 21 mujeres y doce menores, cuyo desembarco en La Restinga acabó a las 04.34 horas.

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Además, la Salvamar Navia ha acompañado al mismo muelle de La Restinga a un tercer cayuco avistado a 23 kilómetros y en el que iban otras 171 personas, 23 mujeres y 18 menores entre ellas. Su desembarcó finalizó a las 06.30 horas. EFE