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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor.

Según han anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales se cumple así con el compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno de coalición. EFE

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