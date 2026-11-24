04/02/2025 El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). Una Proposición No de Ley (PNL) del PP instando al Gobierno central a reconocer que la ruta entre el norte de África y Baleares es una ruta consolida, así como a restablecer relaciones diplomáticas con Argelia, han sido algunos de los temas que se han debatido en el primer pleno del Parlament de este 2025. POLITICA Isaac Buj - Europa Press

Guardar

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha criticado la "incoherencia" del PSIB en relación con el patrimonio inmobiliario de la pareja de la candidata socialista al Govern, Rosario Sánchez.

"Se les complica cada día más su argumentario", ha dicho a los socialistas este martes en la sesión de control al Govern, en la que ha asegurado que no cuestiona que la pareja de Sánchez tenga viviendas, sino que el PSIB "predica una cosa y hace la contraria".

PUBLICIDAD

Mateo ha reprochado estas "incoherencias" al ser preguntado por el diputado socialista Carles Bona, quien ha tachado de "fracasadas" las políticas de vivienda del Ejecutivo balear.

((Habrá ampliación))