El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha criticado la "incoherencia" del PSIB en relación con el patrimonio inmobiliario de la pareja de la candidata socialista al Govern, Rosario Sánchez.
"Se les complica cada día más su argumentario", ha dicho a los socialistas este martes en la sesión de control al Govern, en la que ha asegurado que no cuestiona que la pareja de Sánchez tenga viviendas, sino que el PSIB "predica una cosa y hace la contraria".
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Mateo ha reprochado estas "incoherencias" al ser preguntado por el diputado socialista Carles Bona, quien ha tachado de "fracasadas" las políticas de vivienda del Ejecutivo balear.
((Habrá ampliación))
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