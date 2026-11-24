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Madrid, 24 nov (EFE).- Dos personas han resultado heridas con quemaduras, una de ellas con pronóstico grave, en el incendio de una vivienda registrado a última hora de este lunes en la localidad asturiana de Puente de los Fierros, en el concejo de Lena, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido grave es un varón que fue trasladado por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

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La otra afectada, una mujer, fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico de Moreda al Hospital Álvarez Buylla de Mieres para su valoración y asistencia, después de que ambos lograran salir del inmueble con la ayuda de los vecinos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se movilizaron diez efectivos de bomberos de los parques de Mieres y Proaza —con cuatro autobombas, un vehículo de altura y dos ligeros—, además del equipo de Atención Primaria de Campomanes y la Guardia Civil.

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Para extinguir el fuego, los bomberos tuvieron que instalar un tendido de 150 metros de manguera al no existir acceso para los camiones. Las llamas, dadas por controladas a las 22:49 horas antes de que comenzara la retirada de las dotaciones a las 23:29, calcinaron una habitación y el pasillo de la vivienda y afectaron también a la estructura de madera de la techumbre. EFE