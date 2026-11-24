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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes acabar con "la voracidad fiscal y de burocracia" que hay en España y cree que lo primero que hay que hacer tras las elecciones del 29 de noviembre es bajar impuestos.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, la dirigente autonómica ha señalado que es "evidente" que España tiene "un problema de voracidad fiscal y de burocracia", que aunque tiene que existir, se debe hacer desde una posición de "equilibrio".

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"Así no se puede construir vivienda, no puede ser que hayamos crecido en millones de habitantes más toda la pobreza que está importando este Gobierno para multiplicar la pobreza, insisto, mucha pobreza y pocos ricos a los que culpar, pero no hayas construido vivienda ni hay médicos en España", ha indicado.

De esta manera, ha apuntado que el Gobierno "no ha apostado por la vida en ningún momento" sino que ha fomentado "un problema de desaceleración y de falta de competitividad de las empresas", por lo que ve necesario que se impulsen medidas "urgentes" desde la primera semana con bajadas "masivas de impuestos y de regulación para poder construir".

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Además, ha avisado de que aunque tanto ella como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, van a aportar "cerca de 300.000 viviendas", pero que con los nuevos "decretazos" del Gobierno muchos planes de vivienda en Madrid, especialmente social, no van a poder salir adelante porque "el promotor no se va a atrever".

"Si hubiera destinado en vivienda, sólo en vivienda, todo lo recaudado, evidentemente no puedes hacerlo sólo en vivienda. Pero si solamente hubiera destinado todo a la vivienda, se hubiera creado tanta vivienda como el 60% de la que ya existe hoy en España. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se ha ido el dinero de los españoles? Pues no se ha ido a los trenes, no se ha ido a las presas, no se ha ido a la carreteras, han estado robando a manos llenas", ha denunciado Díaz Ayuso.

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Por ello, cree que debe existir un equilibrio entre "capital, propiedad y empresa" con unos servicios públicos garantes y que "no dejan a nadie atrás", algo que no pasa tampoco por un "capitalismo salvaje". "Sin la economía nada funciona", ha aseverado.