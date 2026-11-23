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Barcelona, 23 nov (EFE).- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha celebrado este lunes la aplicación definitiva de la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont como "una victoria de la democracia".

El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Puigdemont, lo que supone el punto y final a su procedimiento judicial, que queda archivado tras nueve años huido de la Justicia y con luz verde para regresar a España cuando quiera y presentarse a unas elecciones.

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"La aplicación definitiva de la amnistía es una gran victoria para los que siempre hemos defendido que los conflictos políticos no se resuelven con judicialización. La amnistía es una victoria de la democracia. Y una victoria para Cataluña", ha afirmado Urtasun en X. EFE