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Jaén, 23 nov (EFE).- El entrenador del Real Jaén, Manuel Herrero, recibió con ilusión el emparejamiento con el Valencia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey y destacó el atractivo que supone para el club y sus aficionados recibir a uno de los históricos del fútbol español en el Estadio Caja Rural La Victoria, donde el rival "es favorito" pero ante el que van a "competir al máximo".

El técnico del equipo de Primera Federación reconoció que el conjunto valencianista, que dirige el mexicano Javier Aguirre, partirá como favorito, aunque dejó abierta la puerta a la sorpresa en una competición caracterizada por su capacidad para ofrecer resultados inesperados.

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"Nos enfrentamos a un histórico del fútbol español y es un club que lleva muchísimo tiempo sin venir aquí a Jaén. Creo que nos hace especial ilusión a todos los aficionados del Real Jaén poder vivir este tipo de partido ante un grande del fútbol español", manifestó Herrero tras conocer el resultado del sorteo.

El preparador de la formación jiennense consideró que la eliminatoria representa una oportunidad especial para disfrutar de una cita de gran nivel y medir las posibilidades de su equipo ante un adversario de superior categoría.

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El Valencia regresará a Jaén setenta años después de su último enfrentamiento copero, correspondiente a los octavos de final de la temporada 1955-1956, cuando el Real Jaén logró eliminarlo tras ganar por 1-0 en La Victoria y empatar 1-1 en Mestalla.

Herrero trasladó un mensaje de ambición y confianza a sus futbolistas, aunque sin perder de vista la dificultad que entraña el compromiso. Su principal objetivo será competir, mantener la concentración y aprovechar el ambiente que se espera en el estadio jiennense.

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"Hay que intentar competir y hacer las cosas bien, sabiendo que va a ser complicado y difícil, pero por ilusión seguro que vamos a tener el máximo, con el apoyo de nuestra afición", señaló. EFE

jmd/agr/cmm