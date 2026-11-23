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El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha reprochado al Gobierno que no aplicara la Ley de Memoria Democrática en los homenajes al dictador Francisco Franco que se produjeron la semana pasada por el centenario de su muerte, a lo que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que "lo permitió" un juez.

Ha ocurrido durante el debate electoral en RTVE con los representantes de ocho grupos parlamentarios, cuando el dirigente socialista ha alertado de que "la bestia ya está aquí, y desfiló el otro día por las calles de Madrid ensalzando a Franco, con símbolos nazis".

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Y esto ha provocado que Rufián le haya interrumpido para decirle que "es ilegal que paseen por la calle fascistas", mientras que Patxi López le ha replicado: "Pregúntaselo al juez que permitió la manifestación".

Ahí, se ha originado un debate entre ambos dirigentes con el que Rufián ha apostillado que hay una Ley de Memoria Democrática aprobada y que esa manifestación "es ilegal". También ha aprovechado para señalar que "hay tres chavales en la trena por defender una huelga general con un Gobierno del PSOE".

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"Pero el Gobierno no encarcela a nadie", ha sentenciado Patxi López.