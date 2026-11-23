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La portavoz de Junts en el Congreso y cabeza de lista de ese partido por Barcelona, Miriam Nogueras, ha optado este lunes por hablar en catalán en el inicio del debate a ocho que se celebra en Radio Televisión Española.

Desde que al inicio de la legislatura se permitió a sus señorías hablar en las lenguas cooficiales tanto en el Pleno como en las comisiones, Nogueras y sus compañeros de Junts han utilizado el catalán en cada una de sus intervenciones, así como en las ruedas de prensa y declaraciones ante la prensa.

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Y el resto de diputados han podido seguirlas gracias a la traducción simultánea que se escuchaba a través de los conocidos pinganillos, que ha suscitado todo tipo de críticas tanto del PP como de Vox. Y Nogueras no ha hecho una excepción con el debate a ocho, en el que no ha renunciado a hablar en catalán,