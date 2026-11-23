23/11/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, la última en llegar al debate a ocho organizado por RTVE siguiendo el orden fijado de menor a mayor representación POLITICA EDUARDO PARRA - EUROPA PRESS

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Los ocho portavoces parlamentarios que debatirán este lunes en RTVE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre ya se encuentran en las instalaciones del ente público, siendo Maribel Vaquero (PNV) la primera en llegar, mientras que Ester Muñoz (PP) ha sido la última en acudir a los estudios de Prado del Rey.

En concreto, los participantes han ido llegando por el siguiente orden: Maribel Vaquero (PNV), Miriam Nogueras (Junts), Gabriel Rufián (ERC), Emilio Delgado (Frente Amplio), Oskar Matute (EH Bildu), Pepa Rodríguez de Millán (Vox), Patxi López (PSOE) y Ester Muñoz (PP).

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Los ocho candidatos han sido recibidos por el presidente de RTVE, José Pablo López, y por otros directivos del ente público. Posteriormente han posado en el 'photocall' y posteriormente han realizado una pequeña valoración antes del debate.

Como anécdota, Gabriel Rufián, Emilio Delgado y Oskar Matute han acudido a las instalaciones de RTVE en taxi.

El debate de este lunes está organizado por RTVE y participan los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso el lunes 23 de noviembre: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, EH Bildu y PNV.

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Comenzará a las 22.00 horas de este lunes y estará moderado por el periodista Xabier Fortes y se emitirá en La 1, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

El debate durará una hora y media y se estructurará en tres bloques temáticos, seguidos del minuto de oro con el que cada participante cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía.

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Los bloques serán Vivienda y estado del bienestar; el segundo, Economía, empleo e infraestructuras; y el tercero, Clima sociopolítico y pactos. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se han establecido por sorteo.