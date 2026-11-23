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Madrid, 23 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "no todo vale en política" y que "no está dispuesto a todo" para ser presidente, ante la hipótesis de tener que sentarse con el expresident catalán Carles Puigdemont para negociar su investidura

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha sido preguntado por si se sentaría con el expresident catalán si llega a necesitarlo para negociar un hipotético gobierno.

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"No todo vale en política. No estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser presidente del Gobierno. Creo que lo hemos demostrado", ha afirmado el líder del PP.

Si el expresident catalán le hubiese dado los votos al Partido Popular en 2023, ha afirmado, hoy estaría haciendo esta entrevista "como presidente de Gobierno".

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Sobre la decisión del Tribunal Supremo de aplicar definitivamente la Ley de amnistía a Puigdemont, Feijóo ha dicho que es "respetuoso" pero ha reiterado que, aunque en el caso del procés no vaya a producir "ningún efecto", derogará esta ley.

"Ningún político tiene más derechos que cualquier otro ciudadano y ningún político puede modificar unilateralmente el código penal", ha puntualizado. EFE