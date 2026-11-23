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Madrid, 23 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que si necesita pactar un Gobierno con Vox y le exigen que acepte la prioridad nacional, los de Santiago Abascal tendrán "dos problemas": la Constitución española y los tratados de la Unión Europea.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha sido preguntado qué haría si Vox le intenta fuerzar a aceptar el término como ellos lo entienden, como los españoles primero, a cambio de investirle presidente y si cruzaría esa línea roja y ha respondido que "nadie puede firmar acuerdos ilegales".

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Aunque, ha añadido, "es verdad" que en esta legislatura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo la ley de amnistía, que "no cabía en el código penal".

"Inventaron una ley", ha añadido el líder del PP, y después el Tribunal Constitucional "rectificó" al Tribunal Supremo. "Yo no lo voy a hacer", ha afirmado.

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Así, sobre por qué aceptó este término en los acuerdos de los gobiernos autonómicos, Feijóo ha dicho que lo que importa es lo que se tiene que cumplir y no el nombre que se le pone y que él entiende la prioridad nacional como un concepto vinculado al arraigo.

"No se pueden hacer acuerdos fuera de la Constitución o fuera de los tratados de la Unión Europea", ha insistido el líder del PP. EFE

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