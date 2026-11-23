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Lleida, 23 nov (EFE).- El iLerna Lleida anunció este lunes que la junta directiva de la entidad se compromete a realizar un mínimo de cuatro fichajes de forma "inmediata" y a hacer un "esfuerzo extraordinario" en el apartado económico que supondrá un aumento del presupuesto previsto.

El comunicado emitido por el club catalán apunta que esta decisión supone "asumir un riesgo económico adicional, que la Junta Directiva asume de forma consciente y bajo su responsabilidad".

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La medida llega después de que el cuadro burdeos, colista en la Liga Endesa, encajara el pasado domingo ante el Leyma Coruña (113-100) la octava derrota consecutiva, su peor registro histórico.

Sobre ello, el club afirmó que "es plenamente consciente del momento deportivo que atraviesa el equipo y reafirma su compromiso de tomar las decisiones necesarias para revertir la situación y afrontar con las máximas garantías lo que queda de temporada".

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Este mismo lunes, el Lleida ya hizo los primeros movimientos. Por un lado, llegó a un acuerdo con el Kosner Baskonia para el traspaso del pívot Zacharie Perrin y, por otro, ha incorporado al pívot Dragan Apic. EFE

pbl/ism