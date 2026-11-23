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Madrid, 23 nov (EFE).- El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, recibió este lunes el premio 'Marca Leyenda', el máximo reconocimiento que entrega el diario deportivo durante un acto celebrado en Madrid en el que afirmó que quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en España.

"Hay momentos en la vida en los que es difícil poder expresar lo que uno siente con palabras y hoy es uno de ellos. Recibo este Marca Leyenda con una emoción difícil de describir”, dijo Luis de la Fuente.

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El seleccionador recordó a todos los que le han acompañado a lo largo de su trayectoria: "Pienso en quienes me enseñaron que el trabajo bien hecho es una forma de respeto a los demás; pienso en mi familia, en mis amigos y aquellos que han estado presentes en los momentos más complicados. Sin ellos no estaría aquí".

“Quiero que la final del Mundial 2030 se juegue en mi país, en España", dijo De la Fuente, que se centró en el presente más cercano: "Pelearemos por el Mundial, pero ahora queremos la Nations" (League), dijo.

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Al frente de la selección nacional absoluta, Luis de la Fuente ha conquistado el Mundial de 2026, la Eurocopa de 2024 y la Liga de Naciones de 2023.

En las categorías inferiores de la RFEF logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2018, el Europeo sub-21 de 2019 y el Europeo sub-19 de 2015. EFE

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