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Madrid, 23 nov (EFE).- El centrocampista del Almería Sergio Arribas anotó este lunes un doblete ante el Ceuta (2-3) y alcanzó los cinco goles en la presente temporada de LaLiga Hypermotion.

Los goles del Ceuta fueron obra de Cédric Teguia, que sumó su primer gol del curso, y el francés Yann Bodiguer, que, de penalti, anotó su segunda diana.

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El gol del triunfo del Almería lo marcó Juan Brandariz 'Chumi', su primero en LaLiga Hypermotion.

- Clasificación tras la 15ª jornada:

- Con 9 goles: Miguel de la Fuente (Almería)

- Con 8 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Enric Gallego (2p) (Tenerife)

- Con 7 goles: Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 6 goles: Antoñito Cordero (1p) (Cádiz): Suero (Castellón); Percan (Córdoba); Vanat (1p) (UKR) (Girona)

- Con 5 goles: Arribas (2p)(Almería); Jordi Cano (Andorra); Yaser Asprilla (COL) (Girona); Jorge Pascual (Granada); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

- Con 4 goles: Curro Sánchez (3p) y Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) y Jon Guruzeta (Eibar); Jesé Rodríguez (1p) y Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Morata y Álex Millán (Leganés)

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- Con 3 goles: Higinio (2p) (Albacete); Cipenga (COD)(Almería); Lautaro (1p) (URU) y Hugo López (1p) (Andorra); David González y Karrikaburu (Burgos); Borja Vázquez (Cádiz); Pablo Santiago y Sienra (ARG) (Castellón); Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Diego Bri (Córdoba); Madariaga (1p) (Eibar); Rastrojo y Carmona (Eldense); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Pedro Alemañ (Granada); Naim García (Leganés); Pablo Torre (Mallorca); Gorosabel y Astiazaran (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas, Sarco (ARG) y Guille Rosas (Sporting Gijón); Latasa, Ponceau (FRA) y Barberá (Valladolid).

- Con 2 goles: San Bartolomé y Alex Rubio (Albacete); Nico Melamed y Javi Muñoz (Almería); Nacho Quintana y Carrique (FRA)(Andorra); Luengo (Burgos); Vladys (UKR), Ibon Sánchez e Izeta (1p) (Cádiz); Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Yann Bodiger (2p) (FRA)(Ceuta); Isma Ruiz, Víctor y Ghailan (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Pejiño (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta (Eldense); Unai Hernández (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Emeka (Granada); Pezzolesi, Iván Jaime, Manu Fuster y Jefté Betancor (Las Palmas); Gharbi (TUN) (Leganés); Álex Sala, Darder y Buksa (POL) (Mallorca); Pablo Sáenz, Goti y Estanis Pedrola y Alberto Reina (Oviedo); Gorka Carrera, Mariezkurrena y Dani Díaz (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Duñabeitia (Sporting Gijón); Nacho Gil (Tenerife); Christian Gomis (SEN); Miguel Rubio y y Tai Abed (Valladolid).

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- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Rober González, Vallejo y Pacheco (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED), Quim Junyent y Chumi (Almería); Álex Calvo, Domenech, Sidibe y Golubovic (SRB) (Andorra); Llabrés, Dadie e Irian Ribas (Burgos); Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) y Álvaro Martín (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Teguia (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Rubén Alves, El Jebari (MAR), Budesca y Kevin Medina (1p) (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) y Clemente (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Pyshchur (UKR) (Girona); Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau, Rodelas y Rubén Alcaraz (Granada); Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Elías Romero, Álex Suárez y Loiodice (FRA) (Las Palmas); Miguel Atienza, Soko (CAM) y Dani Rodríguez (1p) (Leganés); Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Chris Ramos, Enzo Pérez, Samu Rodríguez, Jacobo González e Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Soroeta, Iñaki Rupérez, Kita (JPN), Jon Balda y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Edgar González, Eneko y Alain Ribeiro (Sabadell); Juan Otero (COL), Iosifov (RUS), Pablo García, Gelabert y Corredera (1p) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela, Grant-Leon Ranos (ARM) y Viereck (NED) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo); Óscar Sanz (Sabadell. contra Eibar); Fuoli (Sabadell, contra Eibar); Anuar (MAR) (Ceuta, contra Córdoba); Luengo (Burgos contra Leganés); Anxo Rodríguez (Celta Fortuna, contra Albacete); Dani Pérez (Valladolid, contra Celta Fortuna); Carlos Neva (Albacete, contra Burgos).EFE

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