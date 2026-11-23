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Murcia, 23 nov (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida empató a tres goles ante el Anderlecht, campeón de Bélgica y equipo hegemónico en ese país, y el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol sala se decidirá el viernes 4 de diciembre a las ocho y media de la tarde en Bruselas.

El regreso de la Futsal Champions League al Palacio de los Deportes de Murcia 14 años después se produjo con un partido disputado de poder a poder y en el que el conjunto español fue capaz de nivelar la contienda con un doblete goleador de Marcel Marques y el último tanto de Gabriel Ligeiro tras verse 0-2 y 2-3 abajo.

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Dener Rodrigo, con una vaselina que se fue al larguero, y poco después Rafael García "Bebe" con un remate al poste avisaron para los de Josan González en los cinco primeros minutos del choque mientras que las mejores ocasiones visitantes del primer tiempo las tuvieron, rebasado el ecuador del mismo, Gabriel Laranjeira "Gréllo" -remate que se marchó ligeramente desviado- y Edgars Tarakanovs -otro que disparó al palo-.

Al descanso se llegó con el 0-0 con Marcel y Ricardo Lemos "Ricardinho" probando a Eduardo Felten "Dudu" y con Dener no acertando con su remate dentro del área ante el guardameta visitante en un duelo muy reñido y con pocas ocasiones claras hasta ese momento, la mayor parte de ellas del cuadro charcutero.

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En la reanudación Dudu se multiplicó -estuvo especialmente exigido ante Dener- y a la contra Tarakanovs adelantó a los centroeuropeos con un certero remate al que no llegó Antonio Navarro. Fue un mazazo al que se sumaría otro apenas dos minutos después cuando un envío de Gréllo fue despejado a su portería por Bebe y esa acción desgraciada se convirtió en el 0-2 a favor del cuadro entrenado por el granadino Álvaro Martínez.

Respondió bien el cuadro grana y un tiro lejano de Marcel recortó distancias al minuto siguiente. No dejó de intentarlo ElPozo y el capitán asumió el liderazgo. A pase de Ricardinho empató a falta de casi siete minutos para la conclusión.

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Duró poco la alegría en los de casa porque un saque en largo de Dudu lo remató Stefan Rakic para lograr el 2-3. Sin embargo, con el partido ya abierto, una gran acción de Ligeiro, que culminó con acierto, supuso un nuevo empate.

Los dos equipos fueron a por el triunfo con determinación pero Duda y Antonio Navarro se encargaron de que no hubiera más goles -Marcel tuvo la última con un tiro al poste derecho del marco belga a nueve segundos del bocizano- y todo se decidirá en la vuelta en Bruselas.

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- Ficha técnica:

3. ElPozo Murcia Costa Cálida: Antonio Navarro, Gadeia, Ricardinho, Marcel y Dener -equipo inicial-, Santa Cruz, Drahovsky, Bebe, Ligeiro, Adri Rivera, Ricardo Mayor y David Álvarez.

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3. Sporting Anderlecht: Dudu, Edu, Gréllo, Lucas Pedala y Bruno Gomes -equipo inicial-, Dillien, Tarakanovs, Raúl Jiménez, Rakić y Gáucho.

Goles: 0-1, min.24: Tarakanovs. 0-2, min.26: Bebe en propia puerta. 1-2, min.27: Marcel. 2-2, min. 34: Marcel. 2-3, Min.24: Rakic. 3-3, min.35: Ligeiro.

Árbitros: Julien Lang y Victor Chaix, de Francia. Mostraron la tarjeta amarilla al local Ricardinho (min.33) y a los visitantes Gáucho (min.36) y Edu (min.39).

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Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 4.000 espectadores, medio centenar de ellos procedentes de Bélgica. Antes del inicio del encuentro se rindió homenaje a Gabriel Laranjeira "Gréllo", jugador brasileño que estuvo en ElPozo de 2011 a 2015 y que a sus 41 años es el capitán del Sporting Anderlecht, y también lo hubo para Máximo Quiles, piloto murciano que este año se proclamó campeón del mundo de Moto 3. A ambos se les entregó una camiseta del conjunto murciano personalizados. EFE

Ij/sab