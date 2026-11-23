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Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 23 nov (EFE).- El Espanyol derrotó al Valencia en la Ciudad Deportiva Dani Jarque gracias a los goles de Ariadna Domènech, en el minuto 53, y Phoenetia Browne, en el 89, y a la actuación de Meri Muñoz, que frenó un penalti lanzado por Yasmin Mrabet en el 70.

Ambos conjuntos arrancaron el duelo con vocación ofensiva, pero no pudieron deshacer el empate en el marcador de Sant Adrià. El Espanyol avisó a los 15 minutos con un disparo cruzado de Natalia Escot que se fue pegado al palo y con un balón al poste, tras un cabezazo de Paula Arana, en el añadido.

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El Valencia apretó la línea de salida de balón de las anfitrionas y tuvo presencia en el área rival , sin que su apuesta tuviera éxito ni se tradujera en amenazas claras sobre Meri Muñoz. Pese a los dos sustos que firmaron las locales, el choque no tenía un dueño claro.

El partido cambio tras la reanudación. En el minuto 54, Ariadna Domènech culminó una jugada colectiva tras varios pases en zona de peligro. La catalana, en el área, superó a Alice Pinguet y dibujó un nuevo encuentro. Las blanquiazules se animaron y Ona, con un latigazo con la derecha, mandó la pelota al larguero en el 58.

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Las revoluciones del choque bajaron, pero el Valencia seguía conectado al partido. En el minuto 69, el cuadro visitante reclamó penalti por una mano de Ari Domènech, validado tras la revisión. Yasmin Mrabet fue la encargada de lanzarlo y Meri Muñoz atajó el disparo en dos tiempos.

Phoenetia Browne, en el minuto 76, examinó los reflejos de Alice Pinguet, que no falló bajo palos. El Valencia replicó con un disparo de Danielle Marcano que frenó, de nuevo, la portera. Las visitantes reclamaron penalti por una supuesta falta en el área, pero la revisión lo descartó.

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La decisión indignó a Yasmin Mrabet, que lanzó una botella en dirección a la árbitra, sin impactar. Fue expulsada con roja directa. El Espanyol no desaprovechó la oportunidad para buscar la sentencia y lo logró con el 2-0 de Browne en el 89, que conectó un centro desde la derecha de Paula Gutiérrez.

El Valencia lo intentó, pero no pudo recortar en los once minutos de añadido. Una dura entrada de Mar Torras a Lucía Moral 'Wifi' en el descuento obligó a que las asistencias tuvieran que entrara para llevarse en camilla a la jugadora del Valencia y provocó tensión en los banquillos.

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- Ficha técnica:

2 - Espanyol: Meri Muñoz; Ariadna Domènech, Raquel García, Lucía Vallejo (Naima García, min.94), Júlia Guerra; Paula Gutiérrez, Iara Lacosta (Phoenetia Browne, min.65); Paula Arana (Cristina Baudet, min.66), Ona Baradad (Clara Rodríguez, min.94), Natalia Escot (Mar Torras, min.78) y Bicho.

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0 - Valencia: Alice Pinguet; Pualeta, Sara Tamarit (Esther Gómez, min.89), Nazareth Martín, Lena Pérez; Rebecca Elloh (Amanda Mbadi, min.86), Marta Mascarell (Andrea Recio, min.66), Tere Morató (Danielle Marcano, min.66) (Débora García, min.89), Yasmin Mrabet; Carol Marín y Wifi.

Goles: 1-0, min.53: Ariadna Domènech; 2-0, min.89: Phoenetia Browne.

Árbitro: Beatriz Cuesta Arribas. Expulsó a Yasmin Mrabet (min.82). Amonestó al entrenador Fernando Felipo (min.103) y a las futbolistas Bicho (min.29), Sara Tamarit (min.51), Ariadna Domènech (min.65), Pauleta (min.78) y Mar Torras (min.100).

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Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada la Liga F Moeve disputado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. EFE

dpb/ism