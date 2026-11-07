Un mermado Asisa Joventut, pendiente de la borrasca Bruna para viajar a Tenerife

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Badalona (Barcelona), 7 nov (EFE).- Un mermado Asisa Joventut, con múltiples bajas, está pendiente de la borrasca de alta intensidad Bruna que afecta las Islas Canarias para saber si podrá jugar este domingo (13:00 CET) su choque ante La Laguna Tenerife en la octava jornada de la Liga Endesa.

El Cabildo de Tenerife convocó el Plan de Emergencias durante todo el fin de semana, por lo que el partido podría jugarse a puerta cerrada o incluso aplazarse.

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La decisión se espera que se tome antes de esta tarde, que es cuando está previsto que la expedición del Asisa Joventut viaje al aeropuerto de Tenerife Norte.

Para este partido, el técnico Dani Miret presenta las bajas del base Ludde Hakanson, el alero Álex Reyes y el pívot Ante Tomic. Además, el ala-pívot Eli Ndiaye será duda hasta última hora por un leve esguince.

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Sí podrá jugar el escolta Boogie Ellis, que se perdió los últimos partidos tanto de la Liga Endesa como de la Liga de Campeones por unas molestias musculares.

La Penya visitará Tenerife con malas sensaciones en la ACB, donde acumula dos derrotas consecutivas, la última en casa ante el Surne Bilbao Basket por 78-81.

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Con un balance de 2-4, los catalanes necesitan ganar sí o sí en territorio insular si quieren afianzar sus opciones de disputar la Copa del Rey en febrero.

En la previa de este partido habló el base Nikola Radicevic, que fue muy contundente. "Si queremos ir a la Copa del Rey, tenemos que empezar a ganar partidos fuera de casa en la Liga Endesa", afirmó en unas declaraciones difundidas por el club verdinegro.

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"Todos sabemos que el nivel de La Laguna Tenerife es muy alto, que tiene jugadores con experiencia y que juegan muy bien. Nosotros saldremos con mucha intensidad", zanjó. EFE

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