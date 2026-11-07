Espana agencias

Tino Ugidos abre la puerta a más experiencias en baloncesto tras Kosovo y México

Guardar

Fernando Pérez Soto

León, 7 nov (EFE).- El entrenador leonés de baloncesto, Faustino "Tino" Ugidos, deja la puerta abierta a nuevos horizontes tras su experiencia en Kosovo y México porque, según señala en una entrevista con EFE, "nunca se puede decir dónde te lleva la vida en el deporte y hay que estar abiertos a todo".

PUBLICIDAD

De la mano de Paco Olmos, un técnico ya con una dilatada trayectoria viajera en diferentes países y experiencia, especialmente en el baloncesto mexicano, Ugidos primero probó la exótica experiencia en Kosovo con Golden Eagle Ylly y la liga Uniqe para conjuntos kosovares y albaneses y ahora acaba de concluir su periplo de unos meses en la Liga Profesional mexicana.

"Son dos mundos muy diferentes, con estilos quizá contrapuestos dentro del mismo deporte, porque en Kosovo el baloncesto es más europeo, balcánico, de control y de sistemas, mientras que en México se asemeja, en gran medida, a Estados Unidos, con un juego más rápido, físico y de uno contra uno", resume.

PUBLICIDAD

Su llegada el pasado verano a Puebla, nueva franquicia creada con el nombre de Lobos por el propietario de Halcones de Xalapa, supuso el desembarco en esta ciudad de gran parte de la estructura con la que ya contaba con el valenciano Paco Olmos al frente del equipo y que ya había tenido como ayudante al leonés Tino Ugidos en el país balcánico.

El objetivo era competir en la que denominan "Liga caliente", compuesta por 14 equipos profesionales en una competición con un formato similar a la NBA, con series de dos partidos consecutivos contra el mismo rival.

Tras concluir en el país azteca en el quinto lugar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), lograron la clasificación para los "play off" con los ocho mejores.

Sin embargo, los Lobos se despidieron de manera anticipada la temporada al caer frente al Panteras de Aguascalientes 1-3, tras haber eliminado antes por 2-0 al Freseros de Irapuato.

"El equipo logró estar donde quizá pudiera corresponderle por potencial y ser una nueva franquicia", comenta el entrenador leonés, en una pelea por el título mexicano que ya cuenta con Astros de Jalisco en la final donde se enfrentará al ganador de la serie entre Soles de Mexicali y el verdugo del Lobos Puebla, Panteras.

En los últimos años, los entrenadores españoles han proliferado en los banquillos de los principales equipos de México, con el propio Paco Olmos, Iván Déniz, José Antonio Santaella, Pablo García, Carlos Alonso o Maikel López en la actualidad u otros anteriores como Sergio Valdeolmillos o Curro Segura.

Pero también en las propias plantillas han desembarcado jugadores con pasado en la Liga ACB, como el congoleño Jordan Sakho, el brasileño Augusto Lima e incluso el internacional español exbarcelonista Pierre Oriola, actualmente en Manresa.

De cara al futuro, Tino Ugidos no descarta repetir la experiencia en este baloncesto, pero sin cerrar la puerta a un retorno a España donde ya logró, como ayudante, un ascenso a la Liga ACB con el Real Betis. EFE

fps/fsm/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

La borrasca Bruna dejará fuertes lluvias, tormentas, viento y mala mar en España: la Aemet alerta de posibles inundaciones y crecidas súbitas de los ríos

El temporal golpeará a partir de este fin de semana a la Península y Canarias, y se extenderá al menos hasta el próximo miércoles

La borrasca Bruna dejará fuertes lluvias, tormentas, viento y mala mar en España: la Aemet alerta de posibles inundaciones y crecidas súbitas de los ríos

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

De momento, no hay pruebas que vinculen todos los casos, identifiquen a sus responsables o confirmen el uso de inteligencia artificial

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Situación actual de los embalses en España HOY 7 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY 7 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

El Sáhara Occidental espera la votación de la Asamblea de la ONU mientras crece la tensión sobre el terreno: “El riesgo de los enfrentamientos armados se intensifica”

Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, defiende la colaboración entre Europa y América Latina: “La diferencia ideológica no contamina las tareas de cooperación”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez asegura que España “no se gobierna desde Washington, Buenos Aires o Tel Aviv”

Una tumba en Irán resulta clave para que una residente judía de Los Ángeles obtenga la nacionalidad española

La Fiscalía pide sentar en el banquillo a Koldo García, Víctor de Aldama, Isabel Pardo de Vera y Jéssica Rodríguez por el caso Koldo y solicita el archivo para otros 12

ECONOMÍA

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

España ya es la tercera gran economía de la UE con los sueldos más altos tras alcanzar los 35.125 euros anuales en 2025

DEPORTES

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”

Carlos Alcaraz salva una bola de partido ante Fritz para meterse en semifinales del Masters 1000 de París y clasifica a Jódar a las ATP Finals

La confesión de Pedri cuando trabajaba con 13 años en el bar de sus abuelos: “Me daba vueltas la cabeza y me dolían las piernas”

La confesión de Toni Nadal sobre entrenar a Carlos Alcaraz: “Si le entrenara, no me gustaría que superara en títulos a Rafa”

La reflexión de Kylian Mbappé sobre los sueldos “indecentes” de los futbolistas: “El fútbol funciona así. No lo voy a revolucionar”