Tino Ugidos abre la puerta a más experiencias en baloncesto tras Kosovo y México

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Fernando Pérez Soto

León, 7 nov (EFE).- El entrenador leonés de baloncesto, Faustino "Tino" Ugidos, deja la puerta abierta a nuevos horizontes tras su experiencia en Kosovo y México porque, según señala en una entrevista con EFE, "nunca se puede decir dónde te lleva la vida en el deporte y hay que estar abiertos a todo".

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De la mano de Paco Olmos, un técnico ya con una dilatada trayectoria viajera en diferentes países y experiencia, especialmente en el baloncesto mexicano, Ugidos primero probó la exótica experiencia en Kosovo con Golden Eagle Ylly y la liga Uniqe para conjuntos kosovares y albaneses y ahora acaba de concluir su periplo de unos meses en la Liga Profesional mexicana.

"Son dos mundos muy diferentes, con estilos quizá contrapuestos dentro del mismo deporte, porque en Kosovo el baloncesto es más europeo, balcánico, de control y de sistemas, mientras que en México se asemeja, en gran medida, a Estados Unidos, con un juego más rápido, físico y de uno contra uno", resume.

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Su llegada el pasado verano a Puebla, nueva franquicia creada con el nombre de Lobos por el propietario de Halcones de Xalapa, supuso el desembarco en esta ciudad de gran parte de la estructura con la que ya contaba con el valenciano Paco Olmos al frente del equipo y que ya había tenido como ayudante al leonés Tino Ugidos en el país balcánico.

El objetivo era competir en la que denominan "Liga caliente", compuesta por 14 equipos profesionales en una competición con un formato similar a la NBA, con series de dos partidos consecutivos contra el mismo rival.

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Tras concluir en el país azteca en el quinto lugar en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), lograron la clasificación para los "play off" con los ocho mejores.

Sin embargo, los Lobos se despidieron de manera anticipada la temporada al caer frente al Panteras de Aguascalientes 1-3, tras haber eliminado antes por 2-0 al Freseros de Irapuato.

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"El equipo logró estar donde quizá pudiera corresponderle por potencial y ser una nueva franquicia", comenta el entrenador leonés, en una pelea por el título mexicano que ya cuenta con Astros de Jalisco en la final donde se enfrentará al ganador de la serie entre Soles de Mexicali y el verdugo del Lobos Puebla, Panteras.

En los últimos años, los entrenadores españoles han proliferado en los banquillos de los principales equipos de México, con el propio Paco Olmos, Iván Déniz, José Antonio Santaella, Pablo García, Carlos Alonso o Maikel López en la actualidad u otros anteriores como Sergio Valdeolmillos o Curro Segura.

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Pero también en las propias plantillas han desembarcado jugadores con pasado en la Liga ACB, como el congoleño Jordan Sakho, el brasileño Augusto Lima e incluso el internacional español exbarcelonista Pierre Oriola, actualmente en Manresa.

De cara al futuro, Tino Ugidos no descarta repetir la experiencia en este baloncesto, pero sin cerrar la puerta a un retorno a España donde ya logró, como ayudante, un ascenso a la Liga ACB con el Real Betis. EFE

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