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Once personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha tras el accidente, 2 en la UCI

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Toledo, 7 nov (EFE).- Once personas permanecen ingresadas a primera hora de este sábado en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, de las cuales dos están en la UCI en el Hospital de Toledo.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que en las últimas horas han recibido el alta tres personas que se encontraban en el Hospital de Toledo, mientras que una que estaba en el Hospital de Ciudad Real ha sido trasladada a un hospital en Madrid.

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Desde que se produjo el accidente ferroviario de Urda, el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de las 110 personas que fueron hospitalizadas inicialmente en seis hospitales de Castilla-La Mancha, 99 ya han recibido el alta.

De los once ingresados por este siniestro, seis están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y cuatro en cama convencional.

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Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada; en el Hospital de Ciudad Real, tres permanecen hospitalizados en cama convencional; y una persona continúa en el Hospital de Albacete, también en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias y siguen los procedimientos consulares para posibilitar la entrega a las familias de los tres fallecidos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de ellas 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. EFE

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