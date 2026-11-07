Llega a España un adhesivo para uñas que previene la sumisión química en las bebidas

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València, 7 nov (EFE).- Una empresa valenciana va a distribuir en exclusiva en España un adhesivo para uñas dotado de tecnología de detección química que cambia de color cuando entra en contacto con éxtasis líquido, indicado para realizar una comprobación orientativa de estas sustancias en la bebida durante salidas de ocio o festivales.

La tecnología procede del laboratorio coreano Philmedi, con el que Grupo Lizne ha alcanzado un acuerdo de distribución en España y está impulsando colaboraciones para su venta en farmacias, parafarmacias, perfumerías y droguerías, festivales de música o Puntos Violeta; así como venta por internet, según ha explicado a EFE uno de los socios de la compañía, Jorge Lizondo García.

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'Spy nails by Freshia' es una pegatina decorativa en diez diseños -corazón, calavera, estrella, cruz o flor-, en tamaño discreto, que dispone de una zona reactiva para detectar la presencia de sustancias químicas en la bebida y cambia de color, de amarillo a verde, cuando identifica la existencia de éxtasis líquido.

"No somos médicos ni investigadores, pero sabemos desarrollar proyectos y teníamos la preocupación sobre las sustancias y la sumisión química y sobre la importancia de la prevención", ha asegurado Lizondo, de Grupo Lizne.

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El caso de abusos sexuales de la Manada en los Sanfermines de 2016 tuvo un gran impacto en Lizondo, según relata, y al ser padre de una niña esa inquietud ha permanecido en su cabeza, compartida por todos los socios, hasta que ha terminado convirtiéndose en un proyecto de la empresa.

Para ello, encontraron la tecnología en Corea del Sur y contactaron con el laboratorio Philmedi, que confió en la idea de crear una marca en España y canales de distribución para vender el producto, protegido mediante solicitudes de patente.

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Ya ha sido certificado por un laboratorio de la Universidad de Valladolid como producto genérico y ahora se encuentra en fabricación.

Advierten de que es una prueba preliminar específica para GHB, no detecta todas las drogas, no sustituye a los análisis de laboratorio y un resultado negativo no garantiza que sea una bebida segura, y que, ante una sospecha, la recomendación es no consumirla y acudir a los servicios de emergencia si es necesario.

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La previsión en España es superar el medio millón de unidades en doce meses debido al interés que ha despertado ya en redes sociales y cuya preventa se iniciará a finales de este mes de noviembre a un precio "lo más asequible posible" en envases de diez pruebas, según la compañía.

Lo que pretenden es que se pueda encontrar fácilmente sin tener que buscarlo, de ahí la apuesta por que esté presente en farmacias, parafarmacias, universidades, festivales, establecimientos de ocio y Puntos Violeta mediante acuerdos de colaboración con cadenas farmacéuticas, entidades o ayuntamientos.

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La empresa quiere ir más allá con el próximo desarrollo de una aplicación de geolocalización que permitiría compartir de forma voluntaria la ubicación con contactos de confianza ante una situación sospechosa, y con otros productos similares al adhesivo de uñas, en este caso para pulseras de festivales de música y para móviles.

Grupo Lizne está dedicado a la venta de productos de cuidado personal y bienestar, e integrado por los socios Jorge Lizondo, Francisco Pérez Tovar, Bruno Castillo Hidalgo y Abdelilah El Ouariachi Zanzan. EFE

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