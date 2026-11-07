La borrasca Bruna empezará a incidir en Canarias y lloverá en el noroeste del país

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Madrid, 7 nov (EFE).- Este sábado se espera que la borrasca Bruna comience a incidir en Canarias, con rachas de viento muy fuertes en las islas occidentales y precipitaciones muy fuertes en La Palma, mientras que en la península se esperan lluvias en la mayor parte del centro norte y noroeste.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de lluvias y rachas muy fuertes de viento (superiores a 70 kilómetros/hora) en las islas Canarias occidentales, con posibles precipitaciones muy fuertes al final del día en La Palma.

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En la península, el día estará marcado por el paso de un frente debilitado que dejará cielos nubosos con precipitaciones, en general débiles, en la mayor parte del centro norte y noroeste peninsular, pudiendo ser más abundantes e intensas en Galicia.

En el resto del territorio y Baleares predominarán los cielos poco nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el tercio sur y Baleares.

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Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante nordeste peninsular, con aumentos en las vertientes atlántica y cantábrica. Las mínimas subirán en la mayor parte de la península, de forma más acusada en el cuadrante noroeste (hasta 6 grados).

Soplará levante moderado en el Alborán y en el Estrecho, donde se espera algún intervalo fuerte, con viento moderado en los litorales atlánticos de Galicia. Viento flojo en el resto de la península y Baleares con intervalos moderados en los litorales del sur peninsular y el Cantábrico.

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.-GALICIA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles al principio del día que irán remitiendo por la tarde, aunque al final de la jornada podrán producirse de manera débil y dispersa en el litoral occidental. Temperaturas en aumento, más notable en las mínimas del interior. Viento flojo en general con intervalos de moderado en el litoral.

.-ASTURIAS: cielos cubiertos con precipitaciones débiles al principio del día que irán remitiendo por la tarde. Temperaturas en ascenso, más notable en las mínimas del interior. Viento flojo.

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.-CANTABRIA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas al principio del día en la cordillera y valles del sur que irán remitiendo a lo largo de la mañana. Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas de la mitad norte. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: cielos cubiertos con precipitaciones débiles que podrán dejar precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en zonas de montaña del interior, aunque se irán abriendo claros progresivamente. Temperaturas en aumento y viento flojo.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielos cubiertos con precipitaciones débiles que avanzarán de este a oeste durante la primera mitad del día, abriéndose claros durante el resto de la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso notable, menos acusado en montaña; máximas con pocos cambios al este y en aumento en el resto. VIento flojo con algún intervalo de moderado.

.-LA RIOJA: cielos cubiertos con precipitaciones débiles, abriéndose claros en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso o con pocos cambios. Viento flojo.

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.-ARAGÓN: cielos muy nubosos, disminuyendo al final del día y con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental por la mañana. La cota de nieve en el Pirineo ascenderá de 1.400/1.600 metros a los 2.000. Temperaturas mínimas en aumento o sin cambios y máximas en descenso en la mitad norte y pequeños cambios al sur. Viento flojo.

.-CATALUÑA: intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral norte al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas en descenso ligero. Viento flojo.

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.-EXTREMADURA: cielos cubiertos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a disminuir durante el día. Temperaturas en ascenso generalizado. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos disminuyendo a partir del mediodía, sin descartar lluvias débiles que serán más probables en la sierra. Temperaturas en aumento, más ligero en las máximas. Viento flojo.

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.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, más probables en el cuadrante noroccidental, aunque remitirán a lo largo de la mañana. Temperaturas en aumento, más ligero en las máximas. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos en la mitad norte y cielos poco nubosos en la mitad sur. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos nubosos tendiendo a despejarse durante las horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo.

.-BALEARES: intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación ocasional y en general débil. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-ANDALUCÍA: intervalos nubosos durante la primera mitad del día aumentando a nubosos durante la tarde y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en áreas del Estrecho y en la cordillera penibética. Temperaturas en ascenso generalizado. Soplará viento flojo con levante moderado en el litoral mediterráneo y aumentando a fuerte en el Estrecho.

.-CANARIAS: intervalos de nubosidad en el este de las islas más orientales y en la vertiente sur y oeste de las islas montañosas. En La Palma, probable precipitación débil que irá aumentando a moderada durante el día, con probabilidad de que sea fuerte y acompañada de tormenta a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado con intervalos fuertes en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. Rachas muy fuertes en La Palma, cumbres, litoral este, vertiente noroeste y en cumbres centrales de Tenerife. EFE