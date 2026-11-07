Detenido en Barcelona un yihadista reincidente por adoctrinamiento en redes sociales

Guardar

Barcelona, 7 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre acusado de enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista en redes sociales, que ya había sido condenado por la Audiencia Nacional por los mismos hechos e incumplió la prohibición de acceder a foros de contenido radical.

Según ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado, el presunto yihadista fue detenido el pasado martes en su domicilio de Barcelona y ha ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

El detenido, simpatizante de la organización terrorista Daesh, controlaba varios perfiles en diferentes redes sociales con contenido radical, en las que mantenía contacto continuo con usuarios que publicaban proclamas explícitamente yihadistas.

El presunto yihadista había sido detenido en 2018 por enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista y condenado por la Audiencia Nacional.

En 2021, fue puesto en libertad vigilada con medidas que le obligaban a estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos y a comparecer cada quince días ante la policía.

PUBLICIDAD

La sentencia le prohibía también el acceso a entornos virtuales proclives a la radicalización yihadista, pero el detenido incumplió esta y las otras medidas que le había impuesto la Audiencia Nacional.

A raíz del incumplimiento de las medidas cautelares, la Policía Nacional activó a sus agentes de información, que comprobaron que el detenido estaba reincidiendo en los mismos hechos por los que había sido condenado.

PUBLICIDAD

En el marco de la operación, la Policía Nacional registró el domicilio del detenido en Barcelona, donde se intervinieron distintos dispositivos informáticos que ahora están siendo analizados. EFE

(Vídeo)